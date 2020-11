Les bienfaits des aliments surgelés

La jeunesse éternelle des fruits surgelés

Cela va sans dire, une pêche parfumée et parfaitement mûre met bien plus en appétit qu'un sachet de quartiers de pêches surgelés. Mais ne vous fiez pas aux apparences. « Les fruits frais sont effectivement vivants », explique le Dr Graham Bonwick, ingénieur agroalimentaire et professeur, qui a comparé les qualités nutritionnelles des aliments frais et surgelés. Dès qu'une pêche est cueillie, certains nutriments, dont la vitamine C, commencent à se dégrader. Et plus ce fruit à noyau duveteux reste sur l'étalage, plus il perd de nutriments.



En revanche, un fruit ayant subi une surgélation rapide (un processus qui consiste à surgeler rapidement les aliments, souvent au moyen d'azote liquide) le jour même de sa récolte entre dans une sorte d'animation suspendue, un état qui conserve les nutriments en plus grande concentration.



Le Dr Bonwick et ses collègues de l'université de Chester au Royaume-Uni ont effectué des tests sur des produits frais et congelés, parmi lesquels des myrtilles et des framboises, qu'ils avaient achetés au supermarché et mis au frais soit dans un réfrigérateur, soit dans un congélateur pendant trois jours. Les taux de vitamine C et d'anthocyanes (un type d'antioxydant) présents dans les fruits congelés étaient identiques ou supérieurs à ceux des produits frais conservés au réfrigérateur.



Sur les sachets, deux éléments méritent votre attention : la présence d'un label bio (pour éviter de retrouver des pesticides avec vos vitamines et minéraux) et celle de sucre ajouté (à éviter au regard de tous les problèmes de santé qui y sont associés, sans parler du fait que les fruits sont déjà naturellement sucrés).