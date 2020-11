Le guide du débutant des postures inversées de yoga

Si la définition technique (toute posture dans laquelle votre tête est plus basse que votre cœur) est sans doute plus simple à comprendre, la vision de Branden nous sensibilise à une question primordiale : pourquoi incorporer des postures inversées dans votre entraînement ?



En plus des avantages déjà mentionnés par Branden Collinsworth, les postures inversées présentent aussi des bienfaits physiques et physiologiques. Dans une étude pilote, publiée par BMC Research Notes, les participants ont suivi un programme de yoga augmentant le temps passé en posture inversée de 7 minutes à 20 minutes en huit semaines. Cette étude a démontré que la plupart des participants présentaient une variabilité de la fréquence cardiaque nettement plus élevée le soir. Cela veut dire qu'ils ont passé plus de temps dans un état parasympathique, c'est-à-dire un état de repos général, qui réduit le rythme cardiaque, la pression artérielle et le stress, détend les muscles et renouvelle les réserves d'énergie. En d'autres termes, les postures inversées peuvent avoir un effet réparateur sur le système nerveux automatique.