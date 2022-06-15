Laver les vêtements de sport en toute facilité

Lorsqu'on se donne à fond pendant un entraînement, on peut s'attendre à profiter de bienfaits immédiats, comme une diminution de l'anxiété et un meilleur sommeil. Mais il faut également s'attendre à ramener chez soi des vêtements humides et nauséabonds dont il faudra prendre le plus grand soin. C'est d'autant plus vrai pour les vêtements de sport fabriqués dans des tissus techniques haute performance (par exemple, les matières synthétiques anti-transpiration) qui nécessitent une attention particulière au moment du lavage.

Découvrez comment préserver toute la fraîcheur de vos tenues d'entraînement et bénéficiez de conseils pour laver vos vêtements en machine sans les abîmer.