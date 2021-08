Un bon sac à dos de sport vous permet de garder vos vêtements et votre équipement secs, bien rangés et sans prendre d'odeur. Vous serez ainsi prêt à partir à la salle de sport à tout moment.

Pour choisir un sac à dos de sport de haute qualité, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Idéalement, il est composé de plusieurs compartiments intérieurs et extérieurs, pour que vous puissiez ranger et attraper facilement de petits objets, comme vos lunettes et votre téléphone. Il peut également y avoir des poches pour votre gourde et un compartiment séparé pour vos vêtements de sport et vos chaussures humides.

En plus d'être fonctionnel, votre sac à dos doit être fabriqué dans une matière résistante (et imperméable si vous vous entraînez à l'extérieur). Et pour finir, il doit être stylé. Avec tous les types de sacs à dos de sport qui existent, commencez par privilégier les caractéristiques les plus importantes pour vous.