La ténacité : innée ou acquise ?

En fait, il s'agit peut-être plus d'une question de ténacité que de motivation à proprement parler. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.



Selon le Dr Alexandra Touroutoglou, enseignante-chercheuse en neurologie à la faculté de médecine de Harvard, la ténacité correspond à la capacité de poursuivre un but avec obstination, qu'il s'agisse d'attaquer une simple séance d'entraînement ou un nouveau diplôme, même si cela implique de sortir de sa zone de confort ou de dépasser certaines difficultés. Dans le cadre d'une étude récente, elle a observé des cerveaux animaux et humains pour en apprendre plus sur ce trait de personnalité, mais aussi comprendre la raison pour laquelle certains d'entre nous (par exemple, les accros au CrossFit et les yogis en action sept jours par semaine) ne comptent pas leurs heures tandis que d'autres traînent des pieds pour aller à la salle de sport.



Ce qu'il faut savoir avant toute chose : les tâches difficiles, comme l'activité physique, activent une zone du cerveau appelée cortex cingulaire moyen (ou CCM), et il se trouve que ce dernier est naturellement plus développé chez certaines personnes. Un CCM particulièrement actif est capable d'anticiper les exigences physiques associées à une tâche donnée, puis de mobiliser efficacement les ressources du corps en énergie pour la mener à bien. Au contraire, un CCM moins actif pourra surestimer la quantité de travail inhérente (les coûts) tout en sous-estimant la récompense des efforts réalisés (les bénéfices).



Bonne nouvelle : l'équipe du Dr Touroutoglou a découvert qu'il était possible de renforcer sa détermination à la manière d'un muscle. « Vous pourriez améliorer le fonctionnement de votre CCM, et votre ténacité par la même occasion », indique-t-elle. En bref, mieux vous évaluez l'effort requis pour réaliser une activité, plus vous avez le contrôle et plus vous serez disposé à la mener à bien.