La routine de l'heure dorée de la footballeuse internationale Ada Hegerberg peut vous aider à atteindre vos propres objectifs

Grâce à la culture du selfie, la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler de « l'heure dorée », c'est-à-dire ce laps de temps qui, juste après le lever du soleil ou juste avant le coucher du soleil, offre la lumière la plus photogénique de la journée (#nofilter). Mais ce terme possède d'autres définitions. Pour les jeunes mères, il s'agit de l'heure pendant laquelle maman et bébé entrent en contact peau à peau pour la première fois. Pour la star internationale du football Ada Hegerberg, l'heure dorée désigne plutôt une séance décontractée pendant laquelle elle perfectionne les bases de son sport, comme les têtes, les penalties ou les tirs avec son pied « faible ». Celle-ci se déroule en dehors de ses heures d'entraînement habituelles, généralement avec son père et sa sœur.



La Norvégienne de 25 ans suit chez elle la même routine depuis qu'elle a 10 ou 11 ans. Et même encore aujourd'hui, en tant que principale attaquante de l'une des équipes les plus redoutables au monde, l'OL, et meilleure buteuse de tous les temps en compétition féminine européenne, elle explique n'avoir aucune intention de l'abandonner.



Et elle aurait tort de faire autrement, car celle-ci porte clairement ses fruits… mais comment l'expliquer ? Cela pourrait être lié au fait que, pour la footballeuse, l'heure dorée relève autant du physique que du psychologique… Et si, comme elle, vous pouviez accomplir des merveilles en créant votre propre heure dorée ?