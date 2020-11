L'impact de l'alcool sur le développement musculaire

Trouver un compromis

Cela n'implique pas de faire impérativement une croix sur une bière fraîche après l'effort. Cependant, il faut respecter certaines règles quand on boit, et ces consignes sont en majorité liées aux quantités ingurgitées. « Les effets néfastes de l'alcool qui entravent la récupération et l'adaptation musculaire apparaissent habituellement quand on dépasse un gramme d'alcool par kilogramme de poids du corps », précise Barnes.



Ne vous focalisez pas trop sur les calculs : comme l'explique Barnes, l'alcool n'est pas préjudiciable pour la récupération et l'adaptation, à condition de respecter les recommandations encadrant une consommation modérée, comme celles des autorités américaines, qui préconisent de s'en tenir à un verre standard par jour (soit 14 grammes d'alcool, ou environ 35,5 cl de bière standard, 15 cl de vin ou 4,5 cl d'alcool distillé) pour les femmes et pas plus de deux verres pour les hommes, sachant que les hommes possèdent généralement des quantités plus élevées de l'enzyme intervenant dans la métabolisation de l'alcool et de plus grandes réserves d'eau dans le corps participant à sa dilution, ce qui leur permet de boire plus avant d'être affectés.



Selon une nouvelle étude publiée dans le « Journal of the International Society of Sports Nutrition », une consommation d'alcool modérée, à savoir un verre d'alcool affichant une teneur en alcool de 5,4 % (tel qu'une bière ou une vodka au soda) pour les femmes et deux verres pour les hommes, cinq fois par semaine n'a pas été néfaste pour les adaptations positives de la VO2 max et de la force de préhension des participants, dans le cadre d'un programme d'entraînement fractionné de haute intensité étalé sur 10 semaines. En d'autres termes, leur consommation d'alcool n'a pas réduit l'effet positif de l'entraînement.



Par ailleurs, comme le démontre une analyse d'études publiée par la revue « Journal of Functional Morphology and Kinesiology », les personnes qui avaient consommé de l'alcool modérément dans les heures suivant un entraînement en résistance ne semblaient pas avoir subi de changement en matière de force, de puissance, d'endurance musculaire, de douleurs ou d'évaluation subjective de l'effort, lors de tests réalisés jusqu'à 60 heures après l'effort. Pour résumer, « boire un verre ou deux n'aura probablement pas d'effet négatif sur la récupération, surtout si vous avez l'habitude de consommer de l'alcool, en quantités modérées », conclut Barnes.