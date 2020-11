L'effet placebo à l'œuvre

Prenez les chaussettes de compression, par exemple. Actuellement très prisées des sportifs, elles participeraient à réduire les gonflements et courbatures qui suivent l'entraînement. Mais selon une étude récente de l'ensemble des articles scientifiques publiés cette année dans la revue Open Access Journal of Sports Medicine, si les personnes qui portent ces chaussettes perçoivent effectivement moins les courbatures, les indicateurs en termes de lésions ou d'inflammation musculaires restent inchangés. Une autre étude publiée dans la revue International Journal of Sports Physiology and Performance conclut également que l'effet de ces chaussettes sur la récupération est plus probant lorsque les athlètes sont convaincus de leur efficacité.



Il existe également des dispositifs de compression pneumatique, qui ressemblent à des plâtres mous entourant vos bras et vos jambes. Dans l'International Journal of Exercise Science, les chercheurs notent que l'effet placebo pourrait en partie expliquer pourquoi les participants à une étude munis de ces dispositifs ont indiqué des temps de récupération plus rapides et des courbatures moins douloureuses que ceux munis de gaines de compression traditionnelles portées en continu (qui sait ? L'apparence futuriste de ces dispositifs aux airs de technologie avancée leur a peut-être donné une certaine légitimité.)



Des conclusions semblables s'appliquent à d'autres méthodes de récupération, comme les bains de glace et les massages. Certaines études ont ainsi démontré que la plupart des participants obtenaient de meilleurs résultats lorsqu'ils étaient convaincus que la thérapie serait utile, ce qui prouve une fois encore le pouvoir exceptionnel du cerveau.