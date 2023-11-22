Nike se lance dans la conception circulaire avec la ISPA Link Axis
Actus des produits
Tous les éléments de la chaussure peuvent être recyclés et sont conçus avec le moins de matières possible.
- Nike se lance dans la conception de chaussures circulaires, avec la première chaussure du genre, la ISPA Link Axis.
- Fabriquée avec le moins de matériaux possible, et sans colle, chaque pièce de ce modèle peut être recyclée.
- Cette chaussure marque le premier pas de l'entreprise dans la conception circulaire, une approche de conception en circuit fermé qui ne produit aucun déchet.
Nike a dévoilé la chaussure ISPA Link Axis, le tout premier résultat de la vision de la marque en matière de conception circulaire. Cette conception en circuit fermé ne produit aucun déchet. Pour protéger la planète et le futur du sport, Nike a cherché à concevoir une chaussure entièrement recyclable. Le résultat ? La ISPA Link Axis.
Utilisant le moins de matériaux possible et aucune colle, la ISPA Link Axis « présente une empeigne Flyknit en polyester 100 % recyclé, spécialement conçue pour être fixée sur la semelle extérieure. La semelle en TPU 100 % recyclé a été réalisée à partir des chutes d'unités Air », a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse.
Axé sur l'un des principes les plus difficiles de la conception circulaire, le « désassemblage », le design de la ISPA est pensé de manière à pouvoir entièrement la désassembler et la recycler. « La création d'une chaussure qui puisse être désassemblée réduirait l'empreinte carbone du produit et ouvrirait de nouvelles possibilités pour son cycle de vie », précise le même communiqué. Avec l'objectif de pouvoir entièrement recycler le modèle, l'équipe s'est concentrée sur la capacité à le désassembler pour recycler chaque composant. Un objectif atteint avec la chaussure ISPA Link Axis.
La ISPA Link Axis est disponible le 12 septembre sur SNKRS, dans un coloris jaune et orange. Pour plus de détails sur l'initiative ISPA, clique ici.