Comment améliorer vos squats à l'aide de genouillères

De toutes les articulations de votre corps, ce sont souvent les genoux qui subissent le plus de pression. Si vous souffrez d'une douleur au genou suffisamment gênante, vous risquez même de renoncer à faire du sport. Mais les activités où vous portez le poids de votre corps comme le running peuvent améliorer la qualité et la solidité des cartilages dans vos articulations, tandis que l'entraînement de résistance, comme les squats et les fentes, peut renforcer les muscles situés autour de l'articulation du genou pour contribuer à prévenir les douleurs et les blessures.

Si vous démarrez à peine une routine d'entraînement, les squats peuvent accentuer les douleurs et les raideurs au niveau des genoux. Le fait d'augmenter doucement le nombre de répétitions peut être utile, mais il se peut que vous ayez besoin d'un maintien supplémentaire et de quelque chose qui soulage les douleurs lorsque vous faites travailler vos genoux. Une paire de genouillères peut vous aider à effectuer des squats avec une bonne posture, à soulager les douleurs et à empêcher vos genoux de gonfler. Voici ce que vous devez savoir au sujet des genouillères, que vous fassiez de la musculation, du powerlifting ou que vous vouliez simplement que vos genoux soient maintenus lorsque vous courez ou pendant vos entraînements.