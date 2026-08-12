Cadeaux de Fête des Pères

Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Force 1 '07
Chaussure pour homme
135 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour ado
165 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour enfant
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour enfant
120 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
42 CHF
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Meilleure vente
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
150 CHF
Nike Stride
Nike Stride Vêtement deuxième couche de running à demi-zip Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Vêtement deuxième couche de running à demi-zip Dri-FIT pour homme
80 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short de fitness Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
115 CHF
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max Plus
Chaussure pour homme
220 CHF
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Meilleure vente
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
55 CHF
Nike Stride
Nike Stride Veste de running déperlante anti-UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de running déperlante anti-UV pour homme
135 CHF
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Chaussure pour homme
Air Jordan 1 Low
Chaussure pour homme
150 CHF
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport pour fille
Meilleure vente
Nike Swoosh
Brassière de sport pour fille
32 CHF
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Chaussettes de tennis mi-mollet (2 paires)
22 CHF
Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
105 CHF
Nike Club
Nike Club Short en molleton Alumni pour homme
Nike Club
Short en molleton Alumni pour homme
52 CHF
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche Dri-FIT pour homme
28 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short tissé Diamond Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour homme
29 % de réduction
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Tee-shirt à manches courtes pour Homme
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Tee-shirt à manches courtes pour Homme
11 % de réduction
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Short Diamond pour homme
Jordan Flight Fleece
Short Diamond pour homme
29 % de réduction
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
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Pantalon en Fleece Dri-FIT pour homme
28 % de réduction
Nike Intensity
Nike Intensity Ceinture de musculation pour Homme
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Ceinture de musculation pour Homme
28 % de réduction
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
185 CHF
Nike Primary
Nike Primary Haut sans manches Dri-FIT pour homme
Nike Primary
Haut sans manches Dri-FIT pour homme
55 CHF
Nike Form
Nike Form Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Form
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
50 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
Dernières sorties
Nike Pro
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado (garçon)
37 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
80 CHF
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
37 CHF
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Chaussure pour Homme
Nike Dunk Low Retro
Chaussure pour Homme
135 CHF
Nike Apex
Nike Apex Bob Dri-FIT
Nike Apex
Bob Dri-FIT
42 CHF
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Porte-cartes
Nike Icon Air Max 90
Porte-cartes
35 CHF
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Air Monarch IV
Chaussure d'entraînement pour homme
94.95 CHF
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
42 CHF
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
80 CHF
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon chino slim Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon chino slim Dri-FIT pour homme
135 CHF
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Gants de fitness pour homme
Nike Vapor Elite
Gants de fitness pour homme
35 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalon de jogging pour homme
Nike Sportswear Club
Pantalon de jogging pour homme
64.95 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon Dri-FIT pour homme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
30 CHF
Nike Hyverse
Nike Hyverse Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Hyverse
Haut à manches courtes anti-UV Dri-FIT pour homme
45 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
75 CHF
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour bébé et tout-petit
Jordan Spizike Low
Chaussure pour bébé et tout-petit
75 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Short en maille pour homme
Nike Sportswear Club
Short en maille pour homme
45 CHF
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Gants de training
Nike Alpha Elite
Gants de training
64.95 CHF
Nike
Nike Sac banane Heritage
Matériaux recyclés
Nike
Sac banane Heritage
30 CHF
Nike Heritage
Nike Heritage Sac banane (3 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac banane (3 L)
32 CHF

Idées cadeaux pour la fête des Pères : offrez-lui la performance

À l'occasion de la fête des Pères, montrez votre amour pour votre papa grâce à des cadeaux Nike. Qu'il soit un athlète qui se donne à fond ou qu'il aime tout simplement rester actif, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez des hauts et des débardeurs de fitness anti-transpiration, parfaits pour les pères qui adorent s’entraîner à la salle de sport. Pour ses déplacements, il appréciera nos vestes qui gardent la chaleur et nos sacs polyvalents qui lui permettront de ranger ses affaires en sécurité. Pour l'aider à se détendre confortablement après une séance de sport, choisissez des pièces décontractées, notamment des shorts et des pantalons de survêtement doux.


Notre gamme de cadeaux pour la fête des Pères comprend des modèles originaux qui ne passent pas inaperçus et des pièces discrètes pour les papas qui désirent un look plus sobre. Pour les journées fraîches, sélectionnez un sweat à capuche confortable qui se prête aux superpositions. Nos modèles haute performance allient fonctionnalité et style streetwear afin qu’il soit au meilleur de sa forme et de son allure, pour un run exigeant ou pour la détente.


Des cadeaux innovants pour papa


Rendez la fête des Pères encore plus mémorable grâce à notre sélection de baskets, vêtements de sport et accessoires. Des matériaux haute performance et des coupes confortables lui permettront de se concentrer sur ce qui lui plaît, sans distractions. Vous cherchez un équipement plus respectueux de la planète et de vos convictions ? L'étiquette « Matières durables » vous indique les articles fabriqués à partir de tissus recyclés innovants.


Quelle que soit sa passion sportive, vous trouverez des options conçues pour un confort qui dure toute la journée. Vous ne savez pas ce qui lui plaira le plus ? Optez pour une carte cadeau Nike afin qu'il puisse choisir ses articles préférés.