Est-ce que le renforcement musculaire brûle les graisses ?

Il existe des exercices qui permettent de brûler plus de calories que d'autres. Certains types d'entraînements, principalement ceux de haute intensité, comme les balancements avec kettlebell ou les sprints, permettent à votre corps de bénéficier de l'effet post-entraînement. Voici en quoi consiste cet effet : votre corps continue à réagir à l'accélération du rythme cardiaque, ce qui présente de nombreux bienfaits, parmi lesquels une augmentation prolongée du métabolisme et une perte de graisse, selon la National Academy of Sports Medicine.

CONTENU APPARENTÉ : Comment maintenir le bon rythme cardiaque pendant et après l'exercice

Cependant, il est important de bien faire la différence entre entraînements de haute intensité et renforcement musculaire. L'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) implique des pics d'efforts intenses, tandis que la musculation peut se faire de manière plus méthodique, avec des périodes de récupération plus longues entre les séries, telles que les soulevés de terre ou les squats. À chaque approche ses bienfaits.



Par exemple, une étude de l'an 2000 publiée dans la revue International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism a révélé qu'après des séances de musculation, les participantes avaient augmenté leur métabolisme de base (MB) de 4,2 %. Le lendemain, leur MB demeurait élevé, de même que leur niveau d'oxydation des lipides au repos. Ces données laissent penser que la musculation pourrait entraîner des réactions similaires à l'effet post-entraînement, mais dans une moindre mesure.