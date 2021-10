Les avantages de courir en legging

Il existe différents types de leggings de running en fonction de vos besoins.

Les leggings de running Nike incluent des leggings de compression, des leggings taille haute et des leggings ¾, disponibles dans différentes épaisseurs. Quel que soit votre style, il existe probablement un legging de running fait pour vous.

La différence entre un pantalon de running et un legging de running réside dans la coupe : le legging est ajusté et près du corps tandis que le pantalon est plus ample. En raison de la différence de coupe, vous pouvez porter un legging en dessous d'un pantalon de running.

La différence entre un legging et un legging de running est surtout une question d'épaisseur. Les leggings de running sont extensibles et légers, tandis que les leggings pour le quotidien sont plus épais et ne permettent pas la superposition.