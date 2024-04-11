Parmi toutes les tendances de l'année 2000 qui font leur retour, le pantalon cargo est clairement l'une des plus faciles à porter, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Baggy au look original. Slim à l'esprit sportswear. Avec ses nombreuses poches, ce pantalon décontracté se décline dans plein de coupes différentes. Le choix est si vaste qu'on ne sait pas toujours comment porter un pantalon cargo ou avec quoi.

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Pour commencer, il faut savoir qu'à l'origine, le pantalon cargo est un vêtement utilitaire, que tu le portes pour ça ou pas. Il est donc assez facile à associer. Tous les essentiels de ton dressing iront parfaitement avec un pantalon cargo : t-shirts, sweats, vestes ou pulls oversize. Quand il fait chaud, opte pour un crop top ou un haut sans manches.

Pour un look plus fashion, mets l'accent sur son côté pragmatique avec des pièces fonctionnelles comme une veste technique et des accessoires qui protègent du soleil, comme une casquette et des lunettes de soleil. Tu peux aussi adopter un look monochrome ou même color-block, en combinant des teintes vives comme du vert flashy, du jaune pâle, de l'orange et du lilas.

Tu peux même afficher un style encore plus affirmé en associant ton pantalon cargo à des pièces originales comme un haut à demi-zip façon color-block, un body ajouré ou un sac à bandoulière en chaîne, pour un résultat moins utilitaire et plus fashion.