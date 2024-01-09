7 idées de tenues printanières Nike

Comment s'habiller au printemps
Conseils mode
C'est le moment de ranger ses affaires d'hiver et d'opter pour des outfits plus colorés, avec par exemple des pulls légers et des leggings.
Au printemps, les journées s'allongent et le temps se réchauffe. C'est l'occasion parfaite pour renouveler ton dressing avec ces idées de tenues pour la saison ! Les vêtements légers permettent de composer des looks de printemps qui tiennent compte de la température, mais aussi du programme de la journée. Tu prévois de faire une séance à la salle de sport, une sortie en plein air, des courses ou une soirée un peu chic ? Quelle que soit l'occasion, Nike propose une large gamme d'essentiels de saison pour créer plein de tenues super stylées.
On l'a déjà évoqué : la clé pour des tenues réussies au printemps, c'est la superposition de vêtements. Entre les rafales de vent, les averses et les hausses de températures, ce n'est pas rare de commencer la journée avec une veste légère pour la terminer en t-shirt. Du coup, mieux vaut avoir un ensemble de pièces conçues pour parer à toutes les éventualités.
En plus, le printemps est la saison parfaite pour mettre du piquant dans ton dressing ! Tons pastel, imprimés audacieux et détails éclatants ajouteront une touche de couleur à ta tenue. Lis la suite pour découvrir des looks de printemps signés Nike qui te permettront d'affronter la météo souvent imprévisible en cette saison. Coupe-vents pour te protéger du froid, tissus anti-transpirants qui te gardent au frais… Ces pièces te donneront un style 100 % printemps.
Vive les manches courtes
La clé pour la superposition de vêtements ? Une base qui t'assure un confort total, même quand le temps se réchauffe. Pour rester au frais quand il fait doux, le t-shirt à manches courtes est le vêtement première couche idéal. Silhouettes courtes et ajustées, coupes oversize ou designs classiques à col ras du cou : tu trouveras forcément le modèle qui te correspond. Les t-shirts en coton et en jersey doux t'assureront confort et respirabilité si tu les portes sous un pull ou une veste légère.
Passion legging
Les leggings épais doublés en tissu Fleece sont des grands classiques pour l'hiver. Mais à l'approche du printemps, c'est le moment de s'alléger. Coupe courte, longue ou 7/8, taille haute ou mi-haute… Nike propose un large choix de silhouettes pour toutes tes activités préférées. À toi les runs de 10 km ou les marathons de tes films préférés ! Bien sûr, ces basiques te suivront toute l'année, mais un modèle coloré bleu clair, rose vif ou pêche apportera à ton look une touche d'originalité qui sent bon le printemps.
Pull-party
Que serait une tenue casual sans un joli sweat ou sweat à capuche ? Impossible de se tromper avec un modèle intemporel gris, bleu marine ou noir, avec tissu en molleton et col ras-du-cou. Pour un look un peu plus moderne, privilégie une coupe courte avec des manches volumineuses. Succès garanti en jaune fluo ou en bleu canard !
Des chaussettes mi-mollet pour un max de style
Les chaussettes. Peut-être pas l'élément le plus palpitant d'une tenue… Pourtant, elles ont toute leur importance. Des chaussettes mi-mollet classiques, surtout si elles sont rembourrées, garderont tes pieds au chaud et au sec pour un confort total. Elles ont donc toute leur place dans une tenue de printemps. Les paires noires et blanches vont avec tout, mais pour célébrer la saison à fond, rien de tel que des couleurs et imprimés audacieux. Par exemple, une teinte rose pâle ou un motif tie & dye orange chiné.
Des petits sacs plein de personnalité
Pour une sortie entre potes ou une randonnée, un mini sac à dos te permettra d'alléger tes poches. Son petit format donnera de la fantaisie à ton look de printemps. De quoi retourner en cours avec style ! Et si tu aimes t'habiller dans des couleurs neutres, c'est une excellente astuce pour apporter de la couleur.
Des casquettes qui cochent les cases
Le printemps offre une douceur bienvenue après les rigueurs de l'hiver, mais il n'est pas fait que de journées ensoleillées… C'est là qu'intervient la casquette : l'accessoire parfait pour allier chaleur et style. Modèle léger et anti-transpirant pour le sport. Design intemporel en coton. Une casquette complètera ton look en beauté. Pour encore plus d'éclat, choisis une couleur flashy (pourquoi pas du orange ?), un motif color block, ou une texture originale comme du Fleece.
Par ici les Air Force 1
Le froid est une excellente raison pour hiberner sous la couette. Mais à l'arrivée des beaux jours, tu auras envie de mettre le nez dehors. La Nike Air Force 1 est la sneaker par excellence pour compléter une tenue décontractée quand tu ne prévois pas de faire du sport (running, randonnée…). Une paire blanche est une valeur sûre, et elle te suivra partout. Mais si tu as envie de te faire remarquer, opte pour une paire avec une touche d'originalité, comme une semelle colorée, un motif color block ou du daim.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke