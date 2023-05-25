8 idées de tenues d'été Nike pour femme
Conseils mode
Bienvenue dans l'ère sport-chic.
Si tu es du genre à tout anticiper, tu as sans doute déjà des idées de tenues estivales en tête. Cet article est fait pour toi. À l'approche de la saison chaude, pourquoi ne pas se mettre dans l'esprit de l'été en imaginant des super looks à porter tout au long de la saison ?
Les meilleures tenues d'été s'articulent souvent autour de basiques faciles à porter : débardeurs, t-shirts, shorts, mini-jupes et robes amples rapides à mettre. Côté accessoires, des sneakers blanches iront avec tout. Et peu importe que ce soient des modèles montants ou des chaussures de training avec maintien. De même pour les claquettes, les lunettes de soleil et les casquettes sobres. Tout ça te protègera bien du soleil.
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Quels que soient tes habits préférés pour l'été, ajoute des pièces qui suivent les tendances du moment pour leur redonner un coup de jeune. Cet été, la mode est aux robes ajustées inspirées des années 1990 et 2000, aux silhouettes asymétriques, aux décolletés carrés et aux détails ruchés. Adopte un esprit estival décontracté en associant ces vêtements avec des sandales de sport ou des sneakers pour créer une tenue dépareillée sobre.
Évidemment, les ensembles stylés inspirés du golf et du tennis restent indétrônables quand il fait chaud. Tu ne joues à aucun de ces sports ? Aucune importance. Leur style convient parfaitement pour aller faire du shopping ou se retrouver entre potes pour un moment détente. Le look sport-chic est une autre esthétique hybride qui monte en puissance. Elle se résume à des versions plus haut de gamme d'articles de sport, avec un esprit décontracté. Dans une tenue de ce type, sens-toi libre de porter tes bijoux préférés.
Lis la suite pour découvrir huit tenues estivales pleines de charme pour passer la saison avec style.
8 idées de tenues d'été Nike pour femme
1.Robe sans manches + Air Force 1 blanche + sac à bandoulière
La robe sans manches est un immanquable de l'été. Laisse-toi aller à la nostalgie des années 90 avec une robe près du corps à l'encolure asymétrique. Des sneakers blanches immaculées comme la cultissime Air Force 1 sont parfaites pour apporter une touche décontractée à sa coupe hyper ajustée. Et pour une touche finale sport-chic, ajoute un sac à bandoulière en chaîne.
2.Jupe longueur genou + débardeur court + sneakers blanches
Le minimalisme avec une touche fonctionnelle. Une jupe mi-longue en tissu texturé apportera du relief à un débardeur court blanc classique. Ajoute un blazer en lin pour une tenue parfaite à porter au bureau (en fonction du code vestimentaire, opte plutôt pour un haut plus long rentré dans la jupe). Quoi qu'il en soit, une paire de sneakers blanches épurées, comme un modèle de running Retro, apportera la touche de style parfaitement étudié.
3.Robe midi + sandales épaisses + lunettes de soleil colorées
Vive la robe midi, surtout si elle est aussi facile à porter qu'une robe t-shirt en tissu extensible. Choisis un modèle avec une matière plus épaisse, comme un tissu en jersey à double maille, pour créer un look qui tombe impeccablement tout en étant respirant quand il fait chaud. Sandales épaisses, lunettes de soleil teintées… Pour un esprit estival affirmé, ose les couleurs jusqu'aux accessoires, ton sur ton ou dans des couleurs complémentaires.
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4.T-shirt oversize + cycliste + sneakers de stabilité
Séance d'entraînement. Shopping. Week-end détente. Quand il fait chaud, le cycliste est bien plus agréable à porter qu'un legging. Pour une tenue harmonieuse, ajoute un t-shirt oversize dans une palette monochrome pour un look parfaitement étudié. Et après plusieurs jours passés dans des sandales, offre à tes pieds un peu de confort dans des sneakers alliant amorti et maintien.
5.Ensemble coordonné + sandales compensées + sac banane
L'été, c'est LA saison des ensembles. Les ensembles côtelés légers et aérés sont à l'été ce que le survêtement est à l'hiver. Les combinaisons sont variées : débardeurs et jupes ou t-shirts courts et shorts. Mais à l'heure actuelle, difficile de résister au pantalon évasé ! Il est parfait pour les matins frais qui se réchauffent doucement. Les accessoires noirs, comme un sac banane Nike Heritage et des sandales de sport à semelle compensée, apportent une touche de peps graphique.
6.Mini-jupe plissée + débardeur + haut à demi-zip
Quoi de mieux pour affronter la chaleur avec style qu'un look inspiré du tennis ? Eh oui, il est encore dans l'air du temps ! Une jupe plissée de couleur vive respire l'été. Et un débardeur côtelé blanc est un article de base essentiel (qui ira avec n'importe lequel de tes bas). Ensuite, ajoute une touche preppy avec un haut à demi-zip posé nonchalamment sur les épaules (il te sera particulièrement utile en cas de climatisation excessive !). Et pour couronner le tout : une casquette Nike Heritage.
7.Robe ample + claquettes + bob
Avec une robe ample et décontractée, tout est dans le détail. C'est ce qui fera la différence entre un look confortable simple et une tenue naturellement stylée. Par exemple, des épaules volumineuses et des plis asymétriques sur le côté feront leur petit effet tout en sobriété. Ces deux détails apportent un côté vintage instantané, tout comme des claquettes épaisses et un bob.
8.Short en molleton + t-shirt court + chaussures montantes blanches
Le short de sport est un basique de l'été. Et les modèles en molleton sont particulièrement adaptés. C'est un vêtement dans lequel on peut tout faire, y compris se détendre ou dormir. Porte-le avec une brassière de sport pour afficher un look aussi confortable que stylé à la maison. Si tu veux sortir, il te suffit de changer de haut (avec un t-shirt ample, par exemple) et de mettre des chaussures montantes à lacets. Ce sera parfait pour aller prendre un café ou retrouver des potes au parc.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke