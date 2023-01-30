Comment porter un tee-shirt oversize Nike

Comment porter ton tee-shirt oversize Nike
Conseils mode
Suis ces conseils pour te sentir au top dans ta tenue.
Détente, confort, style… chacun de ces mots symbolise les sensations qu'offre un tee-shirt oversize.
Ce haut trop grand pourrait tout aussi bien servir de haut de pyjama ou être porté avec un short de compression. À la salle de sport, ce vêtement s'associe parfaitement aux cyclistes ajustés et peut aussi être combiné à une minijupe ou un jeans taille haute pour les occasions plus formelles.
(Contenu apparenté : Cinq façons de porter un crop top Nike)
Pour porter ce tee-shirt oversize, quelle que soit ta morphologie, tu dois te fier à son design ample et confortable et t'en inspirer pour créer une tenue décontractée. Finalement, le conseil mode le plus précieux est de déterminer avec quoi le porter.
L'association tee-shirt oversize et short est un grand classique, mais attention à ne pas dissimuler intégralement ton bas sous le tee-shirt. Dans la même idée, si tu veux superposer une veste, pars sur un modèle qui recouvre complètement le tee-shirt, pour ne pas le voir dépasser quand tu fermes ta veste.
Voici cinq idées de tenues simples pour mettre en valeur ton tee-shirt oversize préféré.
Comment porter un tee-shirt oversize
Tenue 1 : tee-shirt oversize, legging Flare et sneakers classiques
La tenue parfaite pour un style décontracté pendant les journées off. Un tee-shirt oversize aux couleurs originales qui s'associe facilement avec un legging évasé et stylé. La silhouette ajustée du pantalon contrebalance l'amplitude du tee-shirt et les chevilles évasées donnent une touche ultra-fashion. Pars sur un modèle de sneakers classique, comme la Daybreak, pour un look simple, mais stylé. La semelle extérieure à motif gaufré s'inspire d'un look vintage et rend la tenue idéale pour une sortie tranquille au parc l'après-midi ou pour télétravailler dans ton café préféré (en dégustant un bon latte, bien entendu).
Tenue 2 : tee-shirt à imprimé tie-dye oversize, jupe de tennis et Air Max
Avec quoi porter un tee-shirt oversize à imprimé tie-dye ? La jupe de tennis n'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense, mais cette association donne un look californien digne des meilleures séries américaines. Après-tout, l'art de porter un tee-shirt oversize consiste à trouver les vêtements qui sauront le mettre en valeur.
Le style décontracté de ce tee-shirt se porte à merveille avec une jupe de sport classique. Cette tenue est une association originale pour un rendez-vous amical ou une après-midi shopping. Ajoutes-y une paire de chaussures stylée et futuriste pour plus de contraste et une petite touche de m'as-tu-vu.
Tenue 3 : tee-shirt oversize, short Tempo et Dunk
Les meilleures tenues ne sont pas toujours les plus recherchées. Peut-être que tu as déjà un short Tempo que tu portes chez toi ou à la salle de sport. Donne-lui une nouvelle vie en l'associant à un tee-shirt oversize aux tons années 90, comme celui-ci, qui met à l'honneur des sneakers cultes. Pour un look vraiment au top, n'oublie pas d'enfiler ta paire de Dunk.
Tenue 4 : tee-shirt oversize, Jeans et Air Force 1
Rien de tel que de s'en tenir aux fondamentaux : un tee-shirt oversize et un jeans. Il faut savoir qu'un tee-shirt court avec une coupe ample, c'est encore plus stylé quand tu l'associes avec un denim décontracté taille haute et une paire de Air Force 1 emblématique. Le résultat ? Une tenue qui deviendra vite un indispensable du quotidien. Essaie d'y ajouter une veste en cuir et tu auras le look parfait pour aller boire un verre avec tes potes ou ton crush. N'hésite pas non plus à troquer la veste en cuir pour un blazer si tu cherches une tenue plus sobre pour te rendre au travail.
Tenue 5 : tee-shirt oversize, cycliste et Pegasus
Une nouvelle tenue d'entraînement peut faire toute la différence les jours où il faut trouver la motivation pour se rendre à la salle de sport. Runs, vélo en salle, séances de hot yoga : un tee-shirt oversize est capable de survivre à toutes les épreuves. Pour une tenue à la fois confortable et très stylée, tu peux associer ton tee-shirt oversize à un cycliste noir ou ultra-coloré.
Enfin, les plus téméraires peuvent enfiler une paire de sneakers athlétiques pour rappeler que le sport, c'est avant tout une histoire de plaisir. Qui a dit que les athlètes ne pouvaient pas s'amuser ?
Rédaction : Aemilia Madden