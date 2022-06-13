Comment mettre un bonnet de bain

Lorsque vous achetez un bonnet de bain neuf, celui-ci présente généralement un pli au milieu à cause de l'emballage. Lorsque le bonnet de bain est bien mis, le pli doit être centré sur le haut de votre tête, bien droit au centre, du front à l'arrière de la tête. (Vous pouvez imaginer qu'à la place du pli, vous avez un aileron de requin sur la tête.)

Quand vous mettez le bonnet, si le pli est horizontal sur votre tête (c'est-à-dire qu'il joint les deux oreilles), cela va augmenter la résistance à l'eau. Dans la mesure où l'un des avantages du bonnet de bain est de réduire la résistance à l'eau lorsque vous nagez, assurez-vous de le mettre dans le bon sens.

Veillez également à ce que le bonnet soit bien étiré jusqu'au milieu du front et pas seulement jusqu'à la racine des cheveux. Cela permet d'assurer que le bonnet reste bien en place lorsque vous plongez dans la piscine et que vous nagez.