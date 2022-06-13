Comment mettre un bonnet de bain
Conseils mode
Suivez ces étapes pour mettre un bonnet de bain rapidement et sans douleur.
Le bonnet de bain est un accessoire essentiel pour les nageurs et nageuses. Le bonnet de bain réduit la résistance à l'eau, évite que le chlore n'abîme vos cheveux et empêche que ceux-ci ne vous gênent ou tombent dans la piscine. Le fait de mettre ce bonnet en silicone a l'air simple, mais cela peut être une véritable corvée si vous n'en avez pas l'habitude.
Assurez-vous que le bonnet de bain soit bien en place avant de vous mettre à l'eau pour profiter au mieux de votre entraînement. Découvrez les astuces testées et approuvées de Nike sur la façon de mettre un bonnet de bain.
Comment bien mettre un bonnet de bain
Lorsque vous achetez un bonnet de bain neuf, celui-ci présente généralement un pli au milieu à cause de l'emballage. Lorsque le bonnet de bain est bien mis, le pli doit être centré sur le haut de votre tête, bien droit au centre, du front à l'arrière de la tête. (Vous pouvez imaginer qu'à la place du pli, vous avez un aileron de requin sur la tête.)
Quand vous mettez le bonnet, si le pli est horizontal sur votre tête (c'est-à-dire qu'il joint les deux oreilles), cela va augmenter la résistance à l'eau. Dans la mesure où l'un des avantages du bonnet de bain est de réduire la résistance à l'eau lorsque vous nagez, assurez-vous de le mettre dans le bon sens.
Veillez également à ce que le bonnet soit bien étiré jusqu'au milieu du front et pas seulement jusqu'à la racine des cheveux. Cela permet d'assurer que le bonnet reste bien en place lorsque vous plongez dans la piscine et que vous nagez.
Comment faire tenir vos cheveux sous un bonnet de bain
Si vous avez les cheveux longs, faites une queue de cheval. Si vos cheveux sont assez longs pour dépasser du bonnet de bain, même attachés en queue de cheval, faites un chignon serré et assurez-vous qu'il se trouve sur le haut de votre tête (et pas juste au-dessus de la nuque).
Une fois vos cheveux attachés, mouillez-les légèrement. Le bonnet de bain se met plus facilement si les cheveux sont mouillés. S'ils sont secs, il est possible que le bonnet tire ou agrippe les cheveux.
Conseil : le fait d'appliquer un peu de talc dans votre bonnet de bain permet d'éviter qu'il ne vous tire les cheveux lorsque vous le retirez (et le rend également plus facile à mettre).
La meilleure manière de mettre un bonnet de bain
Une fois que vos cheveux sont attachés et prêts, étirez le bonnet de bain, sans l'abimer ni planter vos ongles dedans. Prenez le bonnet et tenez-le à deux mains.
Penchez-vous légèrement et placez la partie interne avant du bonnet de bain sur votre front. Puis, tirez le bonnet sur votre tête jusqu'à ce que l'arrière du bonnet soit bien positionné sur l'arrière de votre crâne, recouvrant l'ensemble de vos cheveux. Cela peut nécessiter quelques essais, mais une fois que vous avez réussi, assurez-vous que tous les cheveux sont bien rentrés dans le bonnet et qu'il tient bien en place. Vos oreilles doivent être couvertes à moitié par le bonnet.
Conseil : bien que lors des compétitions, les nageurs et nageuses mettent parfois leurs lunettes de piscine avant le bonnet de bain pour réduire encore davantage la résistance à l'eau et s'assurer que les lunettes restent bien en place, celles-ci peuvent aussi être portées par-dessus le bonnet de bain. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.
Texte original : Claire Tak