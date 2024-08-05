Tu as la tenue et les chaussures. Maintenant, tu peux te concentrer sur le reste. Voici différentes idées d'Amie Dworecki, coach de Running with Life certifiée par l'USATF, pour compléter ton équipement :

Casque de vélo : selon Amie Dworecki, on l'oublie souvent dans la précipitation. Bizarre, non ? C'est un véritable problème puisque le casque est obligatoire pour la course, ce qui signifie qu'à moins de pouvoir en acheter un juste avant le départ, vous pourriez vous retrouver hors compétition avant même d'avoir commencé.

selon Amie Dworecki, on l'oublie souvent dans la précipitation. Bizarre, non ? C'est un véritable problème puisque le casque est obligatoire pour la course, ce qui signifie qu'à moins de pouvoir en acheter un juste avant le départ, vous pourriez vous retrouver hors compétition avant même d'avoir commencé. Kit de réparation de pneu : pour la coach, il est important d'avoir un kit de réparation à portée de main, mais aussi de savoir s'en servir rapidement. Elle suggère de s'entraîner à poser une rustine ou à changer un pneu plusieurs fois avant le jour de la course.

pour la coach, il est important d'avoir un kit de réparation à portée de main, mais aussi de savoir s'en servir rapidement. Elle suggère de s'entraîner à poser une rustine ou à changer un pneu plusieurs fois avant le jour de la course. Sac imperméable avec tes infos perso : informations sur la course, pièce d'identité et coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence.

informations sur la course, pièce d'identité et coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence. Lunettes de soleil : même si tu ne les portes pas pendant la course, tu en auras besoin pour l'épreuve de cyclisme, assure Amie Dworecki. « Elles vous protègeront du soleil et des débris sur le vélo. Vous pouvez les garder à l'intérieur de votre casque pour les sortir au bon moment », suggère-t-elle.

même si tu ne les portes pas pendant la course, tu en auras besoin pour l'épreuve de cyclisme, assure Amie Dworecki. « Elles vous protègeront du soleil et des débris sur le vélo. Vous pouvez les garder à l'intérieur de votre casque pour les sortir au bon moment », suggère-t-elle. Lunettes et bonnet de bain : ces articles ne sont pas obligatoires, mais le bonnet améliore l'aérodynamisme dans l'eau, et les lunettes sont très utiles quand il y a beaucoup de monde qui nage autour de toi. « Selon la course, vous aurez peut-être l'impression de nager dans un lave-linge, explique Timothy Miller. Vous pouvez peut-être faire sans lorsque vous nagez en solitaire, mais au milieu des éclaboussures des autres athlètes, vous apprécierez d'avoir des lunettes, surtout s'il y a une forte luminosité. »

ces articles ne sont pas obligatoires, mais le bonnet améliore l'aérodynamisme dans l'eau, et les lunettes sont très utiles quand il y a beaucoup de monde qui nage autour de toi. « Selon la course, vous aurez peut-être l'impression de nager dans un lave-linge, explique Timothy Miller. Vous pouvez peut-être faire sans lorsque vous nagez en solitaire, mais au milieu des éclaboussures des autres athlètes, vous apprécierez d'avoir des lunettes, surtout s'il y a une forte luminosité. » Serviette : s'il fait suffisamment chaud, tu peux sécher naturellement après l'épreuve de natation. Mais s'il fait froid, prévois une serviette pour éviter de te lancer dans l'épreuve suivante en grelottant.

s'il fait suffisamment chaud, tu peux sécher naturellement après l'épreuve de natation. Mais s'il fait froid, prévois une serviette pour éviter de te lancer dans l'épreuve suivante en grelottant. Crème ou spray anti-frottements : ce produit permet d'éviter les frottements. Comme tu n'en as pas forcément besoin à l'entraînement, tu penses peut-être que tu n'en auras pas besoin pendant la course, explique Amie Dworecki. Pourtant, ce produit peut être d'une grande aide ! Avec ça, tu évites toute sensation d'inconfort.

ce produit permet d'éviter les frottements. Comme tu n'en as pas forcément besoin à l'entraînement, tu penses peut-être que tu n'en auras pas besoin pendant la course, explique Amie Dworecki. Pourtant, ce produit peut être d'une grande aide ! Avec ça, tu évites toute sensation d'inconfort. Hydratation et en-cas : même pendant une course comme l'Ironman où il y a plusieurs points d'eau, un grand nombre d'athlètes pro se lancent avec un camel bag et un en-cas à base de glucides, comme des barres énergétiques.

même pendant une course comme l'Ironman où il y a plusieurs points d'eau, un grand nombre d'athlètes pro se lancent avec un camel bag et un en-cas à base de glucides, comme des barres énergétiques. Sac de transition : le sac que tu laisses à la consigne. Range ton matériel et tout ce dont tu auras besoin après la course. Une paire de chaussettes supplémentaire, une crème solaire, une poche de froid instantané, des chaussures sèches ou des sandales, un baume à lèvres… Petite astuce : prends certaines affaires en double, juste au cas où. Par exemple, un bonnet et des lunettes de bain, une autre paire de lunettes de soleil ou encore un deuxième maillot bain.

Mais surtout ? Si possible, essaie ton équipement pour le jour J à l'entraînement, conseille Timothy Miller. Le jour de la course apportera forcément son lot de surprises, comme un plus grand nombre de nageurs ou nageuses que prévu autour de vous ou un petit problème de vélo qui vous coûtera quelques minutes. Plus vous vous mettrez en condition, en particulier pour les transitions entre les épreuves, meilleures seront vos chances sur la ligne de départ.