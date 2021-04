Comment les athlètes peuvent jouer après la perte d'un être cher

R :

Je suis sincèrement désolée, MATCH. C'est une immense perte.



Tu es devenue la personne que tu es grâce à ta maman. Et le fait d'être joueuse de tennis en fait partie.



J'espère que tu as conscience qu'être en deuil est normal. Et c'est normal de ne pas vouloir jouer au tennis en ce moment, car les choses ont beaucoup changé. La plupart du temps, le changement est difficile à gérer.



Il y a deux ans, j'ai vécu un autre type de deuil. J'ai fait une fausse couche, et c'était vraiment dur. J'avais mis tant d'espoir dans cette grossesse. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais j'imagine que lorsque tu perds un parent quand tu es jeune, tu peux aussi ressentir une perte d'espoir. Tu avais construit tous ces projets avec cette personne, et maintenant, elle n'est plus là.



Mais elle n'est pas complètement partie, non ? Elle est toujours présente dans ton cœur et ainsi, elle est toujours là pour toi.





Je suis également maman. J'ai un fils de 5 ans et une fille qui vient de naître. Je sais que s'il m'arrivait quelque chose, je souhaiterais qu'ils poursuivent leurs projets. Quand tu penses à ta maman, pense à ce qu'elle souhaiterait pour toi. Elle semblait adorer assister à tes matchs et te voir jouer. Alors utilise cela pour te motiver à t'améliorer. Utilise ton amour pour elle comme feu intérieur. Tu peux lui rendre hommage en battant tes adversaires, tu en as conscience ? Je pense qu'elle adorerait. J'en suis même sûre ! Mets-y tout ton cœur.



Cela peut sembler bizarre, mais je pense parfois à ce que ma maman souhaiterais que je fasse après son décès.



Je sais qu'elle n'aimerait pas que je reste là à pleurer son départ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer ! Bien au contraire. Je le ferais aussi. Mais si je ne faisais que pleurer, le fantôme de ma mère ferait probablement sonner l'alarme incendie dans ma maison et me dirait de prendre le taureau par les cornes et d'avancer.