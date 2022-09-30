Cela peut sembler fastidieux, mais si vous voulez que le blanc reste éclatant, la chose la plus simple à faire est de laver vos vêtements séparément. Les teintures des tissus colorés, comme le denim, peuvent parfois déteindre au lavage, ce qui peut décolorer les tissus blancs.

Pour trier le linge, commencez par séparer les vêtements blancs de tout le reste. Ensuite, séparez les vêtements blancs délicats, comme les vêtements de sport ou les articles en dentelle ou en soie, du reste du linge blanc.

Vérifiez les instructions d'entretien sur les étiquettes pour savoir quels articles sont lavables en machine et suivez les instructions concernant la température et le cycle d'essorage recommandés. En cas de doute, utilisez de l'eau froide et lavez à la main les vêtements délicats.

(Contenu apparenté : Comment laver et prendre soin de votre brassière de sport)