Cinq conseils d'experts pour gérer les fringales

01. Mangez sainement le plus souvent possible.



Si les fringales surviennent de manière récurrente, c'est bien souvent que notre corps nous dit : « Je n'ai pas l'impression que mes besoins sont satisfaits à l'heure actuelle. » Quand ça arrive, entamez une vraie conversation avec vous-même pour mettre des mots sur cette sensation. Peut-être souffrez-vous de carences nutritionnelles qui poussent votre corps à croire qu'il a désespérément besoin de tel ou tel aliment pour survivre, explique Katherine Haysbert. Ciblez une alimentation équilibrée composée de glucides, de matières grasses saines et de protéines, en construisant la plupart de vos repas autour d'aliments non ou peu transformés, et songez à consulter un nutritionniste si vous faites toujours face à des tentations en permanence.



02. Dormez davantage.



Le sommeil est un élément crucial en matière de régulation du métabolisme, explique Krista Scott-Dixon. D'après certaines recherches, un manque de sommeil peut accroître l'activité de ce système hédonique vorace, ce qui peut vous inciter à manger, parfois même en trop grande quantité. Faites en sorte de dormir suffisamment (les experts s'accordent à dire qu'il faut au moins 7 heures par nuit) pour que votre métabolisme continue à bien fonctionner et pour réduire le risque de fringale.



03. N'essayez pas de contourner votre fringale en mangeant autre chose.



Si vous avez déjà essayé de résister à une envie de chips en vous tournant d'abord vers des bâtonnets de légumes puis vers des bretzels avant de finalement craquer sur les chips, vous savez que vous auriez pu vous épargner une bonne dose de stress et de calories en mangeant ces chips dès le début. Cela arrive souvent, admet Katherine Haysbert, parce que vous mangez en essayant de contourner la récompense que votre cerveau demande. Évitez cette spirale en mangeant directement l'aliment qui vous obsède, mais pas sans appliquer l'étape suivante en parallèle…





04. Soyez honnête avec vous-même.



Ce fameux conflit entre la compulsion et la satisfaction ? Pour le gérer, vous devez être totalement honnête avec vous-même pour dire si l'aliment qui vous fait de l'œil est vraiment ce qu'il vous faut. Pour ça, allez-y doucement, ressentez pleinement le goût de ce que vous mangez et évaluez-le en temps réel pour voir s'il est à la hauteur des attentes élevées que vous aviez, explique Krista Scott-Dixon. Essayez de lui donner une note : lui accorderiez-vous un 4 ou un 5 sur 5 ? À moins que ça ne soit plutôt un 2 ou un 3 ? Si la note est basse, reposez ce qu'il reste de l'aliment et passez à autre chose (et souvenez-vous de ce moment à l'avenir). Si la note est haute, alors oui, appréciez-en chaque bouchée. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un comportement parfaitement humain (et d'une preuve d'amour envers soi-même !) que de manger des aliments savoureux, note Katherine Haysbert.





05. Diversifiez votre alimentation.



À ce propos, ce n'est pas en vous restreignant à coup de règles ou d'aliments interdits ni en analysant tout ce que vous mangez que vous aurez l'impression d'être humain ou de faire preuve d'amour envers vous-même. En outre, cela peut contribuer à augmenter les fringales, affirme Katherine Haysbert. Les fringales sont moins fréquentes lorsque nous avons une alimentation variée, car cette dernière apporte à notre corps un éventail de nutriments plus satisfaisant et provenant de sources diverses, ajoute-t-elle. Elle explique qu'il est également naturel de vouloir des choses qu'on ne « peut pas » avoir. Focalisez-vous plutôt sur tout ce que vous pouvez avoir (pensez « plats de céréales riches en légumes et protéines » plutôt que « une portion de protéine et deux portions d'accompagnement »), et élargissez vos options en essayant de nouveaux aliments bons pour la santé, suggère Katherine Haysbert.



Au cas où ce ne serait pas évident : quand on parle d'alimentation variée, cela ne veut pas dire qu'il faut manger du chocolat, de la glace, des frites, de la pizza et des petits gâteaux en même temps. Cela dit, si vous le faisiez, les maux de ventre qui s'ensuivraient vous ôteraient probablement à jamais l'envie d'y retoucher…