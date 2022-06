Ce que les entraîneurs veulent dire quand ils disent « Écoutez votre corps »

Pour progresser dans n'importe quel domaine de la vie, il faut faire preuve d'équilibre et de souplesse : vous devez vous mettre au défi sans vous surmener, et vous devez être capable de rebondir si quelque chose ne fonctionne pas. Dans le domaine du fitness, c'est là qu'intervient dans toute sa quintessence la consigne « soyez à l'écoute de votre corps ».



Il est vrai que cette expression peut sembler évasive et dénuée d'intérêt. Selon la professeure de yoga Alex Silver-Fagan, être à l'écoute de son corps consiste à établir le lien entre corps et esprit pour guider vos mouvements d'une façon bénéfique sur le plan physique mais aussi émotionnel.



Tout cela vous paraît un peu saugrenu ? Et pourtant, c'est basé sur des faits scientifiques. En effet, votre cerveau garde une trace des signaux internes de votre corps (comme les informations sensorielles liées à un rythme cardiaque accéléré, une raideur musculaire, la nécessité de boire ou de manger), et les utilise pour estimer son état. Ce processus s'appelle l'intéroception. « Une meilleure intéroception permet à une personne d'être plus en phase avec son corps, car elle devient plus consciente de ces signaux, explique Jonathan Gibson, docteur en psychologie et maître de conférences à la South Dakota School of Mines and Technology. Les personnes qui y sont davantage sensibles ont tendance à éprouver un plus grand bien-être mental, émotionnel et social, probablement parce qu'avec cette conscience, elles sont mieux armées pour donner régulièrement à leur esprit et à leur corps ce dont ils ont besoin », précise Jonathan Gibson. Des études ont également lié cette aptitude à de meilleures performances sportives, pour la même raison.



Atteindre cet état de conscience vous semble plus facile à dire qu'à faire ? Vous avez raison, car les obstacles sont nombreux. « Nous ne sommes pas aussi intuitifs et intuitives que par le passé, explique Alex Silver-Fagan. De nos jours, il y a tellement de sources qui vous disent quoi faire et que ressentir que votre voix intérieure, celle qui reflète la connexion entre le corps et l'esprit, peut avoir du mal à se faire entendre », explique-t-elle.



Mais écouter votre corps, ou, comme on le dirait en termes scientifiques, « améliorer votre intéroception », est une technique que vous pouvez travailler, en commençant par ces astuces.