Comment réaliser une traction à la barre dans les règles de l'art

Essayez les tractions assistées sur machine, qui reproduisent l'exercice en vous soulageant d'une partie du poids de votre corps. Vous ne disposez pas de l'équipement ? Attachez une bande de résistance au centre d'une barre de traction de façon à créer une boucle qui descend assez bas. Placez un banc de musculation à proximité de manière à pouvoir passer un pied dans la boucle. Posez le second pied sur le premier, en les croisant. Avec les jambes tendues, attrapez la barre et commencez les tractions. Si l'exercice vous paraît trop facile, utilisez une bande de résistance plus souple (qui fournira moins d'assistance) ou placez le genou dans la boucle.



Vous pouvez également commencer par des tractions en supination, c'est-à-dire en attrapant la barre par en dessous (les paumes de vos mains sont tournées vers vous). Cette alternative mobilise davantage vos biceps pendant le mouvement.