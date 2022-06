Comment enlever les taches de pelouse sur les chaussures

Les taches d'herbe ont tendance à se fixer sur les tissus comme la teinture, ce qui les rend difficiles à enlever. Mais il est possible d'enlever les taches d'herbe en traitant rapidement les chaussures avant que la tache ne s'incruste vraiment. Pour les taches tenaces, essayez de mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et suffisamment d'eau oxygénée pour former une pâte. Étalez cette pâte sur la tache d'herbe et laissez agir pendant 30 minutes, puis frottez avec une brosse à dents trempée dans de l'eau froide.

Pour les taches d'herbe sur des chaussures en daim, utilisez une brosse pour le daim ou une gomme pour retirer la poussière et les débris, puis mettez quelques gouttes de vinaigre blanc sur la tache et frottez avec un chiffon sec ou une brosse. Trempez du coton dans de l'eau micellaire et tapotez la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse.