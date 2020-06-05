Créer le parcours de running parfait

Faites attention aux endroits où vous fait passer votre itinéraire. Si vous courez sur la route, restez sur un large accotement ou sur une voie de running (pour des raisons évidentes) et courez dans le sens opposé à la circulation afin de voir les voitures arriver, recommandent Niko Zeigert et Steffi Platt. Évitez aussi de courir pendant les heures de pointe, car cela vous oblige à forcer le passage dans les rues et pourrait augmenter la quantité d'air pollué que vous inhalez.



Une mauvaise qualité de l'air peut rendre l'entraînement plus pénible et perturber vos performances globales, en particulier si vous êtes une femme, selon une étude. Il est évident que vous ne pouvez pas toujours éviter un air de mauvaise qualité (on pense aux grandes villes du monde entier). Mais lorsque vous le pouvez, en particulier pour les longs runs, limitez le running dans les zones de circulation dense et de forte pollution.



Pour respirer l'air le plus pur possible dans une ville, Niko Zeigert et Steffi Platt recommandent de choisir un chemin éloigné des axes principaux et de sortir courir tôt le matin, lorsque moins de voitures circulent sur la route. Avant de sortir, vous pouvez également vérifier en ligne les prévisions sur la qualité de l'air de votre région. Si la qualité de l'air est mauvaise ou très mauvaise, cela peut vous inciter à courir à l'intérieur.



Si vous vous retrouvez dans une zone très peuplée, essayez de vous concentrer sur le positif : Jessica Woods explique en effet que slalomer entre les passants sur le trottoir vous oblige à vous déplacer d'un côté à l'autre, ce qui vous permet de mobiliser différents muscles (et si vous vous entraînez pour une course, cela vous prépare à naviguer entre les coureurs). « Si possible, utilisez cette partie de votre run pour l'échauffement, précise la coach. Vous pourrez allonger votre foulée quand la voie sera libre. »