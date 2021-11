Combien de calories doit-on brûler par jour ?

Votre corps est une machine à brûler les calories. Le nombre de calories brûlées par jour dépend de nombreux facteurs, vous pouvez en contrôler certains, mais pas tous. Si vous voulez brûler plus de calories pour perdre du poids ou maintenir un poids de forme, il peut être utile d'en savoir plus sur la façon dont le corps brûle les calories, au repos et en activité.

Nombre moyen de calories brûlé par jour

Votre corps transforme la nourriture que vous consommez en énergie utilisée comme moteur pour vos activités quotidiennes, volontairement et involontairement. Ce processus est appelé métabolisme. L'énergie utilisée par votre corps est fournie par la nourriture que vous consommez et est mesurée en calories. Une calorie est tout simplement une unité de chaleur.

Il existe un certain nombre d'éléments qui peuvent influer sur le nombre de calories que vous brûlez chaque jour ou sur vos dépenses caloriques.

Sexe : en général, les hommes brûlent plus de calories que les femmes.

en général, les hommes brûlent plus de calories que les femmes. Taille : les corps plus grands brûlent en général plus de calories que les petits corps.

: les corps plus grands brûlent en général plus de calories que les petits corps. Âge : les jeunes adultes brûlent en général plus de calories que les adultes plus âgés.

les jeunes adultes brûlent en général plus de calories que les adultes plus âgés. Niveau d'activité : plus vous bougez au cours d'une journée, plus vous brûlez de calories.

Gardez bien à l'esprit que ces éléments sont dépendants les uns des autres. Par exemple, même si les hommes ont tendance à brûler plus de calories que les femmes, un homme pourra en brûler moins qu'une femme s'il a un style de vie sédentaire et qu'elle est très active. Une personne plus âgée pourra brûler plus de calories qu'une personne plus jeune si celle-ci est plus petite et ne fait pas beaucoup d'exercice tandis que la personne plus âgée est plus musclée et fait régulièrement de l'exercice.

En règle générale, une femme brûle en moyenne environ 2 000 calories par jour et un homme en brûle environ 2 500. Ces chiffres sont souvent utilisés pour déterminer la quantité de nourriture nécessaire pour maintenir son poids. Mais ces chiffres sont variables. Le nombre de calories que vous brûlez au quotidien dépend de vos caractéristiques physiques et de votre style de vie.