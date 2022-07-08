Faut-il prendre son petit déjeuner avant ou après un entraînement ? | Article « OGC »

En ce qui concerne le bon moment pour manger avant et après l'entraînement, eh bien… il peut être difficile de s'y retrouver. Si vous consommez un repas plus copieux, avec des protéines, des lipides et des glucides complexes, prendre celui-ci au moins deux heures avant de faire du sport sera peut-être plus judicieux. Pourquoi ? L'organisme a besoin de temps pour digérer et assimiler ces nutriments. En effet, manger un gros repas juste avant de s'entraîner peut causer des troubles gastro-intestinaux. Une étude parue en 2014 dans un numéro de la revue Nutrients suggère que consommer un repas deux à trois heures avant de s'entraîner pourrait contribuer à la bonne performance et à réguler la glycémie.

Mais que faire si vous n'avez pas le temps de préparer un repas complet plusieurs heures avant l'entraînement ? Pas de panique ! Manger quelque chose qui contient des glucides tout en étant pauvre en fibres, 30 à 45 minutes avant l'exercice, ne causera généralement pas de troubles gastro-intestinaux. Ce sera notamment le cas des fruits secs, bananes, raisins, oranges, crackers ainsi que du pain, qui contiennent des glucides à digestion rapide.

(Contenu apparenté : De quelle quantité de protéines a-t-on vraiment besoin pour gagner en masse musculaire ?)

Ce que vous mangez après un entraînement est tout aussi important que ce que vous mangez avant. Les protéines sont essentielles à votre petit déjeuner après l'entraînement. Pour les personnes qui s'entraînent à jeun, ou en ayant ingéré une seule portion de glucides, consommer suffisamment de protéines (entre 15 et 30 g), de préférence avec un peu de lipides et de glucides, contribuera non seulement à la récupération musculaire, mais aussi à réguler l'appétit, l'humeur et l'énergie.

Après un entraînement léger, comme du yoga ou une promenade matinale, consommer une certaine quantité de protéines et de glucides n'est pas une priorité. Simplement parce que ces exercices ne sont pas aussi éprouvants pour le corps. Ainsi, il est moins important de consommer des aliments qui favorisent la récupération musculaire et reconstituent les réserves de glycogène (ou l'énergie stockée dans les muscles et utilisée pendant l'exercice).

Toutefois, si votre objectif principal lorsque vous faites du sport est de gagner en masse musculaire, les recherches n'ont rien montré de très concluant quant à ce qu'il faut manger après l'entraînement. Certaines recherches suggèrent que la prise d'un repas ou d'une collation contenant des protéines dans l'heure suivant l'exercice est essentielle. Cependant, les recherches sont encore insuffisantes pour prouver que la consommation de protéines une heure après le sport est plus efficace que trois heures après. En règle générale, la quantité de protéines nécessaire pour gagner en masse musculaire dépendra de chaque personne et du niveau d'exercice. Commencez par un aliment contenant 20 g de protéines. Pour information, 20 g de protéines correspondent à trois œufs, à 85 g de saumon fumé ou à 250 g de yaourt grec.

Il y a beaucoup à dire sur le bon moment pour manger, avant et après l'entraînement, ainsi que sur les aliments à consommer. Dans une vaste étude et un exposé de position sur le timing nutritionnel, inclus dans le numéro du Journal of the International Society of Sport Nutrition de 2017, les auteurs ont conclu que davantage de recherches étaient requises pour déterminer avec certitude ce qu'il fallait manger et à quel moment pour le sport. Le document suggère également qu'il existe quelque chose de presque plus important que la question « quoi et quand manger » avant et après l'entraînement. Il s'agit de s'assurer de consommer les bonnes quantités de protéines, glucides et de lipides tout au long de la journée.

Encore une fois, envisagez de consulter un expert, un diététicien, par exemple. Vous obtiendrez de l'aide pour créer un programme adapté à vous et vos besoins.

Texte par Sydney Greene, titulaire d'une Maîtrise en sciences et diététicienne agréée