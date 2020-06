Recette de bowls soupe de lentilles

Préparation

Pour la soupe de lentilles :

dans une grande casserole, faites chauffer à feu moyen l'huile de coco et faites revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides, pendant environ 5 à 7 minutes. Ajoutez l'ail et faites revenir jusqu'à ce qu'il dégage ses arômes. Ajoutez ensuite les carottes et les patates douces, et faites sauter jusqu'à ce que ce soit tendre. Ajoutez les lentilles et le bouillon de légumes, puis portez à ébullition. Ajoutez le thym et les feuilles de laurier, puis réduisez le feu pour laisser mijoter de 30 minutes à 2 heures. Ajoutez le chou kale quelques minutes avant de retirer du feu. Répartissez dans 5 récipients différents et réservez au réfrigérateur, à consommer sous 3 jours, ou au congélateur, à consommer sous deux semaines.



Pour la garniture :

passez tous les ingrédients au robot pour les hacher grossièrement. Conservez dans des récipients pour servir avec la soupe et un œuf dur.