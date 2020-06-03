Recette de bowls soupe de lentilles

Tout est dans la préparation : bowls soupe de lentilles
Nutrition
Par Nike Training
Comment préparer une seule recette qui vous donnera toute l'énergie nécessaire pour vous entraîner pendant une semaine.
Cette recette simple à préparer en une seule fois est riche en glucides, protéines et bonnes graisses pour vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pendant une semaine complète d'entraînements. Essayez-la !
Glucides des patates douces. Protéines des lentilles. Bonne graisse de la noix de coco et des noix. Ce repas vous donne toute l'énergie nécessaire pour vous entraîner ou récupérer. Cette recette à réaliser dans une grande marmite vous permet de ne cuisiner qu'une fois et d'avoir vos déjeuners prêts pour toute la semaine.
Ingrédients
Pour la soupe de lentilles :
60 ml d'huile de coco
2 oignons jaunes coupés en dés
6 gousses d'ail émincées
4 grosses carottes coupées en dés
6 petites patates douces coupées en cubes
760 g de lentilles corail
1,89 l de bouillon de légumes
2 feuilles de laurier
10 g de thym frais
270 g de chou kale émincé
Pour la garniture croquante et épicée :
96 g de noix de coco râpée non sucrée
150 g de noix grillées
15 ml de graines de coriandre
15 ml de graines de cumin
15 ml de graines de fenouil
2,5 ml de sel
Pour les œufs :
5 gros œufs
280 g de glaçons
Préparation
Pour la soupe de lentilles :
dans une grande casserole, faites chauffer à feu moyen l'huile de coco et faites revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides, pendant environ 5 à 7 minutes. Ajoutez l'ail et faites revenir jusqu'à ce qu'il dégage ses arômes. Ajoutez ensuite les carottes et les patates douces, et faites sauter jusqu'à ce que ce soit tendre. Ajoutez les lentilles et le bouillon de légumes, puis portez à ébullition. Ajoutez le thym et les feuilles de laurier, puis réduisez le feu pour laisser mijoter de 30 minutes à 2 heures. Ajoutez le chou kale quelques minutes avant de retirer du feu. Répartissez dans 5 récipients différents et réservez au réfrigérateur, à consommer sous 3 jours, ou au congélateur, à consommer sous deux semaines.
Pour la garniture :
passez tous les ingrédients au robot pour les hacher grossièrement. Conservez dans des récipients pour servir avec la soupe et un œuf dur.