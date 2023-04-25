Les trois bienfaits des carottes sur la santé d'après les nutritionnistes

Les 3 bienfaits des carottes sur la santé d'après les nutritionnistes
Nutrition
Ce légume très apprécié réduit les inflammations et renforce le système immunitaire.
La carotte est bien plus qu'un légume bon pour les yeux. En consommer, c'est faire le plein de nutriments positifs sur le plan de la santé. Tu en manges souvent ? Alors il se peut qu'elles renforcent même ton système immunitaire et luttent contre l'inflammation chronique.
On retrouve de nombreuses couleurs de carottes… et chacune renferme des bienfaits uniques pour la santé. Exemple : les carottes orange sont une excellente source de vitamine A, mais elles contiennent aussi du bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A), de puissants antioxydants et des fibres. Ces nutriments jouent un rôle essentiel pour réduire l'inflammation, renforcer le système immunitaire et améliorer la santé intestinale.
En plus, les carottes se préparent de multiples façons. Crues, rôties, mixées dans une soupe ou un smoothie. Ou alors, déshydratées et dégustées comme des chips plus saines. Dans tous les cas, elles t'apporteront un maximum de bienfaits.
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Les 3 bienfaits des carottes
1.Contribue à réduire les inflammations de l'organisme
Avant de parler des carottes et de leur action préventive contre les inflammations chroniques, il est important de souligner qu'aucun aliment seul ne peut réduire l'inflammation. C'est l'alimentation dans son ensemble, mais aussi l'activité physique et d'autres facteurs de vie (ne pas fumer, par exemple) qui atténuent l'inflammation chronique.
Toutefois, on retrouve un antioxydant majeur dans les carottes, aussi responsable de leur couleur orangée. C'est le bêta-carotène, un puissant pigment végétal contenu en grande quantité dans les carottes orange. Comment le bêta-carotène contribue-t-il à lutter contre l'inflammation, exactement ? Les anti-oxydants réduisent l'inflammation en neutralisant les radicaux libres.
Les radicaux libres sont des molécules nocives qui peuvent s'accumuler dans les cellules et y occasionner des altérations de l'ADN et des protéines vitales dans l'organisme. Au fil du temps, si elles ne sont pas atténuées, ces altérations peuvent augmenter le risque de maladies chroniques, comme le cancer ou les troubles cardiaques.
Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A : sa consommation permet au corps de produire de la vitamine A, plutôt que de l'obtenir par l'alimentation. On peut consommer la vitamine A directement dans certains aliments (surtout d'origine animale). Sinon, le corps peut la produire en consommant les éléments nécessaires, comme le bêta-carotène.
L'autre avantage de la vitamine A ? Elle contribue à renforcer le système immunitaire. Et quand ce dernier fonctionne parfaitement, le corps peut rapidement maîtriser l'inflammation. Le risque d'inflammation chronique diminue donc.
2.Renforce le système immunitaire
Manger des aliments riches en vitamine A, comme les carottes, c'est aussi super bon pour le système immunitaire. Anecdote : il y a presque 100 ans, la vitamine A était même surnommée la « vitamine anti-infectieuse » en raison de ses propriétés immunitaires. Pour rappel, une demi-tasse (64 g) de carottes crues représente 50 % des apports journaliers recommandés en vitamine A pour un homme, et un peu plus de 60 % pour une femme.
D'après une étude parue en 2018 dans le Journal of Clinical Medicine, la vitamine A fait partie intégrante de la couche de mucus des voies respiratoires et de l'intestin. Bon, c'est pas très glamour, mais le mucus est ultra-important. Il permet au corps de se défendre contre les bactéries et les virus nocifs.
En plus de renforcer les muqueuses, la vitamine A sert à stimuler ce qu'on appelle le système immunitaire inné. Le système immunitaire inné est la première ligne de défense du corps face à une substance nocive. C'est un peu comme un videur à l'entrée d'un club, qui ne laisse entrer aucun élément perturbateur.
3.Constitue une excellente source de fibres
Les fibres font partie des nutriments essentiels. On les trouve principalement dans les fruits, les légumes, les noix, les graines et les céréales complètes. Sans une alimentation variée, difficile de consommer suffisamment de fibres.
Selon une étude parue en 2022 dans le BMJ, une grande partie de la population mondiale ne consommerait pas assez de fibres. Toutefois, les recommandations en fibres peuvent légèrement varier selon les pays.
Aux États-Unis, pour rester en bonne santé et prévenir les maladies chroniques, l'Academy of Nutrition and Dietetics recommande aux femmes adultes de consommer 25 g de fibres par jour et 38 g pour les hommes.
Un article de 2017 publié dans l'American Journal of Lifestyle Medicine a fait le constat suivant : seuls 5 % des personnes aux États-Unis (adultes et enfants) consomment assez de fibres. Les fibres sont essentielles à la bonne digestion : elles préviennent la constipation, régulent les taux de sucre dans le sang et réduisent le mauvais cholestérol (LDL). Et justement, les carottes sont pleines de fibres.
Pour info, une tasse (128 g) de carottes râpées contient près de quatre grammes de fibres. C'est presque autant que dans une tasse (234 g) de flocons d'avoine, mais avec 50 % de glucides en moins.
Pour consommer plus de fibres, voici des idées simples : ajoute des carottes râpées (et crues) à tes smoothies ou à tes légumes au four. Sinon, grignote-les comme en-cas, trempées dans ta sauce préférée.
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En conclusion
Avant de faire le plein de carottes au quotidien, il y a une chose à savoir. Le bêta-carotène est un composé liposoluble : il doit être consommé avec des graisses pour sa bonne absorption. Même chose pour la vitamine A. La solution ? Associer des graisses à ce légume. Fais rôtir des carottes dans l'huile d'olive, accompagne tes carottes crues de guacamole, ou bien prépare une soupe de carottes avec du lait de coco entier.
Rédaction : Sydney Greene, diététicienne.