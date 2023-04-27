Comment se réhydrater après un entraînement selon les spécialistes

Ce n'est un secret pour personne : sport et hydratation vont de pair. Boire de l'eau permet d'hydrater l'organisme avant et pendant l'entraînement, mais aussi de le réhydrater après. La récupération sera donc plus rapide, en plus de prévenir la déshydratation.

D'après une étude de 2021 publiée dans le Journal of Human Kinetics, l'hydratation joue un rôle clé dans le processus de récupération. Elle permet aussi de booster les performances et même de prévenir les blessures pendant l'entraînement. Bien te réhydrater, c'est aussi étancher ta soif, revitaliser ton organisme et favoriser ta récupération après un entraînement intense.

« Une bonne hydratation n'aide pas seulement à équilibrer les niveaux interne d'électrolytes ou à digérer. Ça permet aussi de réguler la température corporelle et donc, d'éviter d'avoir trop chaud, de souffrir d'épuisement par la chaleur ou d'un coup de chaud, explique Emily Tills, titulaire d'une Maîtrise en sciences et diététicienne agréée. Quand on fait du sport, la température interne augmente. Pour la faire baisser et revenir à la normale, il faut [consommer] une quantité d'eau suffisante. »

(Contenu apparenté : Comment savoir si tu souffres d'épuisement par la chaleur et ce qu'il faut faire pour y remédier selon les médecins)

Comme l'explique la diététicienne, transpirer pendant l'entraînement peut entraîner la perte d'électrolytes. Ceux-ci sont essentiels au fonctionnement des organes et à la bonne contraction musculaire. Voilà pourquoi il faut refaire le plein d'électrolytes en mangeant et en buvant.

« Sans une bonne réhydratation après l'exercice, on s'expose à plus de risques de crampes musculaires, d'évanouissement et même d'autres problèmes de santé », prévient Emily Tills.