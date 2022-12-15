Quatre entrées saines à préparer d'après des spécialistes de la diététique

Avec cette sauce colorée, tes convives vont se presser autour de la table. En plus d'être un plaisir pour les yeux, cette recette est parfaite pour faire le plein d'énergie et booster le système immunitaire. Selon le Journal of Food Science and Nutrition, les betteraves sont une excellente source de puissants phytonutriments (des composés chimiques naturellement présents dans les végétaux). L'un des phytonutriments de la betterave, la bétanine, pourrait réduire le risque de développer certains cancers, des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires ainsi que des problèmes rénaux et hépatiques.

La betterave est aussi bénéfique pour les performances sportives avec les nitrates qu'elle contient. Ces derniers, qui se transforment en oxyde nitrique pendant la digestion et l'absorption, peuvent améliorer la circulation sanguine. Cela permet en partie au sang riche en oxygène d'alimenter les groupes de muscles en fonctionnement pour éviter qu'ils ne se fatiguent trop rapidement. Forte en ail, cette sauce nutritive pourrait aussi booster le système immunitaire. Raison de plus pour y tremper des crudités ou ton biscuit apéro préféré.

Ingrédients :

4 betteraves

1 oignon jaune (émincé)

12 gousses d'ail

Sel

Huile

Vinaigre balsamique

Persil (pour la garniture)

Préparation :

(pour huit personnes)