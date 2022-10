Quels sont les bienfaits de l'exercice physique sur la santé ?

L'activité physique est indispensable pour vieillir en bonne santé. Si vous n'êtes pas actif, vous pouvez vous attendre à perdre votre masse musculaire à hauteur de 3 à 8 % par décennie à partir de l'âge de 30 ans, d'après une étude de janvier 2010 parue dans Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care . Ce taux augmente plus drastiquement après l'âge de 60 ans.Cette perte naturelle de muscle en vieillissant est connue sous le nom de sarcopénie et peut avoir de graves conséquences pour les adultes plus âgés.Pour Todd Buckingham, « les entraînements de renforcement musculaire sont particulièrement importants en vieillissant car ils peuvent contribuer à réduire le risque de chute ». Selon les CDC américains, les chutes sont une des causes les plus graves de blessure et de décès parmi les adultes de 65 ans et plus.Des muscles forts vous aident non seulement à éviter les chutes, mais également à réaliser vos tâches quotidiennes, comme monter les escaliers, vous asseoir, vous lever et ouvrir les portes. Être capable de faire ces actions par vous-même est indispensable pour rester indépendant en vieillissant.Des exercices avec haltères comme les entraînements de renforcement musculaire sont également essentiels pour améliorer la solidité osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose.« Les exercices avec haltères exercent une force verticale sur la colonne vertébrale, ce qui relance le processus de fabrication d'os », explique Brendan Kirk, docteur en kinésithérapie, spécialiste certifié en conditionnement et renforcement musculaire, spécialiste en orthopédie agréé pour SportsMed Physical Therapy.Outre les entraînements de résistance, d'autres exercices permettent de fabriquer de la densité osseuse : le running, le yoga, la montée d'escaliers et le tennis, selon les National Institutes of Health (NIH) américains.