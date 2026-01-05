Quels sont les bienfaits de l'exercice physique sur la santé ?

L'exercice régulier offre de puissants avantages pour la santé de ton corps et de ton esprit. Il renforce le système cardiovasculaire, améliore la santé métabolique, la santé mentale et les fonctions cérébrales, et favorise un meilleur sommeil et une plus grande longévité.

« Si l'exercice physique pouvait prendre la forme de pilule, il serait le médicament le plus largement prescrit dans le monde au vu des très nombreux bienfaits qu'il comporte pour la santé » déclare le docteur Todd Buckingham, chef du service Physiologie du sport au centre Mary Free Bed Sports Rehabilitation.

Même un bref mouvement peut améliorer le bien-être émotionnel, et les bienfaits de l'activité physique s'additionnent rapidement. Découvre ci-dessous les principaux bienfaits de l'exercice sur la santé, la quantité d'activité dont tu as vraiment besoin et comment démarrer ton propre programme de remise en forme en toute sécurité.