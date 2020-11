En quoi les intestins ont un impact sur votre état de santé général

« On dénombre trois fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines à l'intérieur et à la surface du corps humain », indique Jocelyn Harrison, diététicienne diplômée et cofondatrice du cabinet Pacific Nutrition Partners à Los Angeles. (Les cellules microbiennes comptent notamment les virus, les bactéries et les champignons, tandis que les cellules humaines correspondent entre autres aux globules blancs, aux plaquettes ou aux cellules cutanées, sexuelles et adipeuses.) La plupart de ces cellules vivent dans le gros intestin et font partie intégrante du système immunitaire, du métabolisme, de la fonction cérébrale, etc.



Selon leur type, les microbes exercent des effets bénéfiques ou néfastes sur l'organisme, mais dans le cas d'une flore intestinale saine, les bons microbes l'emportent sur les mauvais. Lorsque vous adoptez un régime alimentaire de qualité, riche en fibres et en aliments non transformés, et que vous prenez soin de vous, vous créez les conditions nécessaires au bon fonctionnement de votre tube digestif et à un bon état de santé en général, explique Jocelyn Harrison.



En revanche, si les mauvais microbes dominent dans votre flore intestinale, cela peut engendrer divers troubles cardiovasculaires et problèmes de poids, mais aussi favoriser la dépression, l'anxiété, la fatigue et les inflammations. Ce déséquilibre peut également provoquer un stress, lequel est associé à des maux de tête, des problèmes de peau et même des troubles du sommeil. (Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes sans raison tangible, prenez contact avec un gastroentérologue.) Ces problèmes peuvent à leur tour causer des ravages parmi vos cellules microbiennes, qui forment ensemble ce que l'on appelle le microbiome. Mais l'inverse est aussi valable : « Si vous prenez des mesures pour guérir votre système digestif, cela peut également mener à la guérison d'autres systèmes, et vice versa », poursuit la spécialiste.



À l'heure actuelle, les scientifiques cherchent encore à faire toute la lumière sur ces mécanismes. La plupart des études consacrées à la flore intestinale ont été réalisées sur des animaux, car pour percer à jour la manière dont les bactéries intestinales influent sur le cerveau, il faut pouvoir examiner directement l'un et l'autre, une expérience qui s'avère impossible sur des êtres humains vivants, explique le Dr Monika Fleshner, professeure travaillant au département de physiologie intégrative et au Centre de neurosciences de l'université du Colorado à Boulder, qui a longuement travaillé sur le sujet. Mais plus les chercheurs découvrent les pouvoirs de la flore intestinale, plus ils s'intéressent aux moyens d'en tirer un maximum de bénéfices. Voici les conclusions auxquelles ils sont parvenus jusqu'ici :