Comment remettre en cause nos croyances peut nous rendre plus intelligent d'après le psychologue organisationnel Adam Grant

Selon Adam Grant, psychologue organisationnel, les informations circulent plus vite que jamais. Et le seul moyen de garder le rythme est d'apprendre à remettre en question ses certitudes. Dans cet épisode de Trained, l'auteur à succès discute avec Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, de la manière d'ouvrir son esprit. Il commence par évoquer les conseils qu'il a reçus de son coach de plongée lorsqu'il était enfant et qui lui ont permis de vaincre sa peur (du vide !) et de comprendre que l'éthique de travail est plus importante que le talent (ou la grâce). Des conseils grâce auxquels il a remporté un titre national. Il explique ensuite pourquoi il ne faudrait jamais se contenter d'être en désaccord. Il parle du danger des cultes de la santé et du bien-être et décrit la puissance de ce qu'il appelle un « réseau de défis ».