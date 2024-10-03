Comment acheter des vêtements de yoga
Guide d'achat
Découvre les critères essentiels pour choisir des vêtements qui t'aideront à tenir la posture.
Au yoga, tout est question d'enchaînement. Il faut inspirer et expirer au rythme des mouvements et des différentes poses. C'est pourquoi il te faut des vêtements extensibles qui accompagnent chaque mouvement, sans te gêner ou te ralentir. Souple, anti-transpirant et respirant : voici les critères à prendre en compte pour choisir tes brassières, hauts, shorts, pantalons et vestes pour faire du yoga.
Que dois-tu rechercher dans des vêtements de yoga ?
Cherche des vêtements de yoga qui présentent ces qualités, puis essaye chaque article pour vérifier qu'il te va. Penche-toi vers l'avant et, si cela fait partie de votre séance, fais le poirier pour voir si le haut et le pantalon restent bien en place.
- Une coupe couvrante : que ce soit le poirier ou le chien tête en bas, certaines postures de yoga dévoilent certaines parties de ton corps. Pour y remédier, choisis des pièces qui arrivent au niveau du genou (comme les cyclistes) et les pantalons taille haute.
- De l'élasticité : pour bouger librement, choisis des vêtements confectionnés dans des matières souples, comme le polyester, l'élasthanne et le nylon.
- Une coupe ajustée : opte pour des articles près du corps. Choisis un débardeur ajusté plutôt qu'un t-shirt large, et un legging à la place d'un pantalon ample. Un t-shirt ample peut retomber sur ta tête quand tu te penches ou que tu fais le poirier, alors qu'un débardeur ajusté ne devrait pas bouger d'un pouce. De la même manière, un pantalon large peut laisser entrevoir l'arrière de ton corps quand tu te penches en avant.
- De l'espace pour respirer : cela dit, il vaut mieux éviter les vêtements trop serrés. Étant donné que la respiration fait partie intégrante du yoga, opte pour des pantalons et des shorts assez extensibles au niveau de la taille.
- Un design anti-transpirant : si tu aimes le yoga Vinyasa ou Ashtanga (deux types de yoga dynamiques), ou encore le Bikram (yoga pratiqué dans une salle chauffée), privilégie les vêtements anti-transpirants. Évite les articles en 100 % coton qui absorbent l'humidité.
Nos dix suggestions pour le yoga
Brassières de sport, hauts, shorts, pantalons, vestes… Découvre notre sélection pour homme et pour femme. Leur point commun : la technologie Nike Dri-FIT, qui évacue la transpiration pour te garder au sec.
Brassières de sport
Protection modérée : brassière de sport rembourrée à bretelles et à maintien léger Nike Zenvy pour femme
« Si tu cherches un maintien léger, cette brassière bien ajustée et ultra-confortable est idéale », explique Xochilt Hoover, coach Nike Well Collective. Le coussinet une pièce cousu protège et sculpte la poitrine.
Plus de protection : brassière de sport longue côtelée non rembourrée à maintien léger Nike Zenvy pour femme
Avec sa coupe plus longue, cette brassière côtelée et légère est à mi-chemin entre une brassière de sport et un débardeur. Selon Xochilt, « elle est super confortable pour le yoga », mais aussi souple et extensible.
Hauts
Pour femme : haut à manches courtes Dri-FIT Nike One Classic pour femme
Fabriqué dans un tissu doux et léger, le haut à col ras-du-cou et à manches courtes est disponible en différentes coupes : débardeur, à manches longues ou coupe courte. « C'est l'un de mes hauts préférés pour m'entraîner. Il est super doux et confortable », explique Xochilt.
Pour homme : le haut à manches courtes Dri-FIT Nike Primary Swoosh pour homme
Ce t-shirt basique est doux et respirant. Confectionné en coton et polyester, il convient aussi bien pour le yoga qu'au quotidien.
Pantalon
Pour femme : legging 7/8 taille haute Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon pour femme
Une taille haute, des coutures minimalistes… Ce legging ajusté est ultra-doux, stylé et extensible.
Pour homme : pantalon Nike Yoga Dri-FIT pour homme
Un mélange de douceur et d'élasticité. Ce pantalon de yoga en coton, polyester et élasthanne présente une coupe fuselée pour bouger librement. Son design stylé est aussi adapté pour le quotidien. Les poches te permettent de ranger de petits objets, comme tes clés par exemple.
Shorts
Pour femme : cycliste taille haute à maintien léger Nike Zenvy 20 cm pour femme
Avec sa taille haute et extra-large, ce short doux et léger affine le ventre et « reste bien place, même durant les torsions et les flexions », affirme Xochilt. De plus, il est muni d'une poche pour ranger ton téléphone.
Pour homme : short non doublé Nike Yoga Dri-FIT 18 cm pour homme
La taille élastique de ce short présente un cordon de serrage pour ajuster la tenue. Doux et extensible, il est équipé de poches latérales pour ranger tes affaires.
Vêtements d'extérieur
Pour femme : veste ajustée Nike Yoga Dri-FIT Luxe pour femme
Enfile cette veste à zip ajustée pour rester au chaud pendant ton Savasana (période de récupération à la fin de ta séance) ou quand tu quittes le studio. Tu peux y ranger ton téléphone ou tes clés dans les poches à l'avant.
Pour homme : pull Nike Yoga Dri-FIT pour homme
Quand il fait plus froid, enfile ce sweat à capuche texturé muni de poches à l'avant. Confectionné dans un mélange de coton, polyester et élasthanne, il affiche une coupe décontractée, douce et extensible.
Rédaction : Dina Cheney