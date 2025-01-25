6 idées de tenues Nike confortables pour les athlètes
Guide d'achat
Conçue pour un confort sur mesure du matin au soir, la collection Nike 24.7 s'adapte à tous les modes de vie actifs.
Les vêtements de sport confortables ne font aucun compromis. Leur design haute performance est adapté au quotidien : parfait pour les athlètes qui n'ont pas une minute à perdre. La collection 24.7 de Nike, c'est une sélection d'articles essentiels à la fois sobres et élégants. Ils sont fabriqués à partir de tissus innovants et confortables comme l'ImpossiblySoft, un tissu à double maille doux et cosy, et le PerfectStretch, une matière souple et ajustée qui accompagne tous tes mouvements.
Tout bon dressing chic et confort comporte six basiques à associer entre eux pour créer des looks cosy et soignés, parfaits pour la vie active.
Une fois que tu as craqué pour la collection Nike 24.7, utilise ces six conseils pour créer des outfits confortables et élégants, parfaits ton mode de vie actif.
1. Joue sur les couleurs et les volumes
Sublime ton look en jouant sur les couleurs et les coupes. Brun clair, anthracite… Les tons neutres et sophistiqués de la collection Nike 24.7 vont avec tout. Porte le haut à demi-zip ImpossiblySoft dans une belle couleur naturelle avec le pantalon chino PerfectStretch pour un look ton sur ton harmonieux. Tu peux aussi jouer sur les volumes : opte pour un haut près du corps avec un pantalon ample, ou un haut oversize avec un pantalon de survêtement ajusté.
Complète le look avec des sneakers montantes, des chaussettes hautes et un sac à bandoulière. Pour plus d'élégance, enfile une veste ou une veste sans manches structurée.
2. Mise sur la polyvalence
Quand on veut un dressing adapté à toutes les situations, il faut choisir des vêtements prêts à tout, comme toi. Les essentiels de la collection Nike 24.7, comme le pantalon ample PerfectStretch et le pantalon de jogging ImpossiblySoft, conviennent aussi bien pour les matinées actives que pour les soirées chill. À chaque vêtement sa fonction : un haut boutonné et cintré apportera une touche d'élégance, là où un sweat à capuche léger s'avèrera pratique. En associant différents tissus et silhouettes, tu peux créer des looks qui conviendront aussi bien pour sortir faire les courses, faire du sport ou partager un moment entre amis. Sublime ton look en ajoutant une paire de sneakers ton sur ton ou un sac à bandoulière.
3. Des combinaisons gagnantes
Pour travailler à la maison, partir en voyage ou sortir faire un tour, un ensemble assorti est un indispensable chez les athlètes. Porte le sweat à col ras-du-cou ImpossiblySoft avec le jogging assorti de la collection 24.7 pour créer une tenue monochrome harmonieuse, stylée et décontractée. Complète ta tenue sportswear avec des sneakers ton sur ton, une casquette de baseball et des lunettes de soleil rectangulaires.
4. Ajoute un vêtement ajusté
Le legging noir ou le jogging cosy sont des classiques intemporels pour l'entraînement ou un outfit standard. Sublime ta tenue avec le haut à demi-zip ImpossiblySoft pour homme ou le haut tissé PerfectStretch pour femme de la collection Nike 24.7. Ou choisis une veste structurée, qui apportera la touche indispensable pour une tenue adaptée en toutes circonstances, surtout avec un corsaire et un crop top ajusté. Ajoute des sneakers basses élégantes et un sac en nylon pour un look streetwear et vintage. Cette association stylée est parfaite pour les virées shopping et les sorties entre amis.
5. Adopte les pantalons amples
Les pantalons amples reviennent à la mode ! Le pantalon ample PerfectStretch de la collection 24.7 reprend cette tendance avec élégance. Oui, le pantalon de survêt' est le must pour les journées actives. Mais un modèle ample apportera un esprit vintage à ton look. Mise sur l'originalité et porte-le avec un débardeur ou un haut imprimé pour créer du contraste. Complète ta tenue avec des sneakers rétro et un sac banane au style sportswear. Cette alliance parfaite entre confort et style est idéale pour les sorties en ville.
6. Change de sneakers
Comment passer facilement d'une tenue d'entraînement à un outfit cosy pour le quotidien ? En changeant de chaussures. Remplace tes chaussures haute performance par un modèle en daim, plus volumineux, afin de rendre l'ensemble plus esthétique. Complète le look avec des éléments utilitaires, comme un coupe-vent oversize et un tote bag.
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