Les principes fondateurs de la collection Nike ACG

Les principes fondateurs de la collection ACG
Nous suivons un processus. Avant de créer quelque chose, nous cherchons l'inspiration. Découvrez les principes fondateurs de la collection All Conditions Gear. Vous pourriez bien apprendre une chose ou deux, et le savoir est une richesse.
A - Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre. À utiliser en extérieur.
ACG signifie All Conditions Gear. Notre devise est « Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre. À utiliser en extérieur ». Tout ce que nous faisons s'appuie sur l'observation de la nature et sur ce que nous observons de vous, que vous n'ayez jamais fait de randonnée de votre vie ou que vous soyez accompagnateur ou accompagnatrice nature avec de l'expérience.
B - Un récit axé sur un environnement précis
Chaque saison, nous changeons de lieu et nous nous imprégnons de ce qu'il raconte. Jungle, désert, volcan, toundra : nous ne reculons devant aucun endroit pour trouver l'inspiration.
C - Concevoir en s'inspirant de la Terre
Nos articles sont conçus sur la planète Terre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en immersion dans la nature, nous prêtons attention aux conditions qui pourraient influencer nos conceptions. Pour marcher sur un terrain rocailleux, il faut une bonne adhérence. Pour la moiteur de la jungle, un mesh respirant. Quant aux plages de sable noir, elles inspirent des chaussures avec lesquelles vous pouvez vous baigner.
D - Test de produit
Comment créer un équipement digne des critères ACG ? En le testant avant que vous ne le portiez. Partout sur la planète, dans toutes les conditions. Notre logo est notre certificat de fiabilité.
E - Développement durable
Lorsque nous fabriquons nos produits, nous gardons toujours mère Nature en tête. Nous recherchons sans cesse comment nous améliorer sur le plan du développement durable. Nous n'avons qu'une seule Terre, elle doit donc être au centre de nos préoccupations.
F - À utiliser en extérieur
La philosophie ACG fonctionne en harmonie avec la nature. Notre planète n'est pas une terre à conquérir ni à domestiquer, c'est un terrain de jeu. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de se lancer. Nous sommes toujours sur Terre. Allons-y.
Les principes fondateurs de la collection ACG
Nous suivons un processus. Avant de créer quelque chose, nous cherchons l'inspiration. Découvrez les principes fondateurs de la collection All Conditions Gear. Vous pourriez bien apprendre une chose ou deux, et le savoir est une richesse.
A - Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre. À utiliser en extérieur.
ACG signifie All Conditions Gear. Notre devise est « Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre. À utiliser en extérieur ». Tout ce que nous faisons s'appuie sur l'observation de la nature et sur ce que nous observons de vous, que vous n'ayez jamais fait de randonnée de votre vie ou que vous soyez accompagnateur ou accompagnatrice nature avec de l'expérience.
B - Un récit axé sur un environnement précis
Chaque saison, nous changeons de lieu et nous nous imprégnons de ce qu'il raconte. Jungle, désert, volcan, toundra : nous ne reculons devant aucun endroit pour trouver l'inspiration.
C - Concevoir en s'inspirant de la Terre
Nos articles sont conçus sur la planète Terre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en immersion dans la nature, nous prêtons attention aux conditions qui pourraient influencer nos conceptions. Pour marcher sur un terrain rocailleux, il faut une bonne adhérence. Pour la moiteur de la jungle, un mesh respirant. Quant aux plages de sable noir, elles inspirent des chaussures avec lesquelles vous pouvez vous baigner.
D - Test de produit
Comment créer un équipement digne des critères ACG ? En le testant avant que vous ne le portiez. Partout sur la planète, dans toutes les conditions. Notre logo est notre certificat de fiabilité.
E - Développement durable
Lorsque nous fabriquons nos produits, nous gardons toujours mère Nature en tête. Nous recherchons sans cesse comment nous améliorer sur le plan du développement durable. Nous n'avons qu'une seule Terre, elle doit donc être au centre de nos préoccupations.
F - À utiliser en extérieur
La philosophie ACG fonctionne en harmonie avec la nature. Notre planète n'est pas une terre à conquérir ni à domestiquer, c'est un terrain de jeu. La seule chose qu'il reste à faire, c'est de se lancer. Nous sommes toujours sur Terre. Allons-y.