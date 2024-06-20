Laufen ist eine beliebte Aktivität, die sowohl der körperlichen als auch der geistigen Gesundheit zugutekommt. Wenn du jedoch immer im gleichen Tempo läufst, entgehen dir die Vorteile, die durch das Variieren der Laufgeschwindigkeit entstehen. Bei jedem Lauf so schnell wie möglich zu laufen, belastet den Körper und kann zu Verletzungen führen.

Der schnellste Mensch erreicht eine Geschwindigkeit von etwa 44 Kilometern pro Stunde. Dabei handelt es sich um den Sprinter Usain Bolt, der im Jahr 2009 mit diesem Tempo den Weltrekord im 100-Meter-Lauf aufstellte. Natürlich kann der Durchschnittsmensch nicht annähernd so schnell laufen und selbst Usain Bolt hat diesen Meilenstein in seiner Karriere nur kurz erreicht. Es ist nicht möglich, eine so hohe Geschwindigkeit auf Dauer aufrechtzuerhalten. "Selbst erfahrene Läufer:innen müssen oft langsam und locker laufen", so Laufcoach Dave Ridley.

Der Schlüssel ist, das Lauftempo zu variieren. Das gilt für alle Läufer:innen. "Der Hauptgrund, warum wir unser Tempo von Lauf zu Lauf variieren, ist, dass wir unserem Training Struktur verleihen wollen, um es zu optimieren. So können wir am Wettkampftag oder an dem Tag, an dem wir unser Ziel erreichen möchten, unsere beste Leistung abrufen", so Laufcoachin Lydia O'Donnell.

Was sind also deine optimalen Lauftempos und wie lassen sie sich bestimmen? Mehrere Nike Running Coaches, darunter Ridley und O'Donnell, erklären den Prozess und seine Bedeutung.