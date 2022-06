Der beste Weg, das jeweils optimale Lauftempo zu ermitteln, ist laut Dodds und Woods ein Zeitlauf auf der Laufbahn. Optimal sind solche Testläufe am Beginn eines neuen Trainingszyklusses oder einer neuen Saison, wenn du mit dem Training für einen neuen Wettkampf oder eine neue Distanz beginnst.

Die Länge der Testdistanz kann je nach Coach und Wettkampftyp variieren. Wichtig ist auch, ob du überhaupt für einen Wettkampf trainierst, denn auch für Freizeitläufe gibt es ein optimales Lauftempo. So empfiehlt Woods ihren Athlet:innen zum Beispiel einen Zeitlauf über 3000 Meter (7,5 Runden auf einer 400-Meter-Laufbahn). Dodds hingegen schlägt einen 2-Meilen- oder 5000-Meter-Lauf (12,5 Runden auf der Bahn) vor.

Doch unabhängig von der Testdistanz ist vor allem eins wichtig: Sie sollte länger als 1 Kilometer sein. Laut Woods sind kürzere Distanzen für einen wirklichen Fitnesstest nicht aussagekräftig genug. Für alle, die gerade erst mit dem Laufen anfangen, ist ein 1-Kilometer-Zeitlauf ein guter Start.

Wie funktioniert ein Zeitlauf? Woods empfiehlt, auf eine Laufbahn zu gehen und so schnell und gut wie möglich zu laufen. Notier dir am Ende des Zeitlaufs deine Zeit und gib diese in einen Temporechner ein. So erhältst du anhand von Hochrechnungen nicht nur dein optimales Tempo für Halbmarathon und Marathon, sondern auch für andere Trainingsläufe wie zum Beispiel Regenerations- und Tempoläufe. Anfänger:innen bekommen mit einem Temporechner einen ungefähren Eindruck, welches Tempo sie sich bei der schrittweisen Steigerung der Distanz als Ziel setzen sollten.

Denk aber daran: Temporechner geben ungefähre Schätzwerte an. Du solltest immer darauf achten, womit du dich tatsächlich wohl fühlst. Es ist wichtig, in Tempobereichen zu denken, denn an manchen Tagen läufst du bei einem Regenerationslauf oder auch einem Tempolauf schneller als an anderen Tagen. Auch ein Herzfrequenzmesser kann dir helfen zu erkennen, welches Tempo am jeweiligen Tag angesagt ist.

