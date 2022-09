Rucking: Risiken, Vorteile und Tipps zum Training

Da du beim Rucking gehst, zählt es als Cardioübung. Aber die Verwendung eines Rucksacks mit Gewicht macht sie viel intensiver.

"Durch das Gewicht wird die Übung deutlich schwieriger, da die Muskeln intensiver arbeiten müssen, damit du deine Geschwindigkeit halten kannst. Der Effekt ist ähnlich, wie wenn du statt auf ebenem Untergrund bergauf gehst oder läufst", so Rob Shaul, Kraft- und Konditionstrainer.

Durch diese zusätzliche Anstrengung werden dein Herz und deine Lunge stärker beansprucht, was Rucking zu einer effektiven Aktivität für den Aufbau der aeroben Fitness macht. Konkret hat sich laut einer Studie aus dem Jahr 2019 im Journal of Strength and Conditioning Research die maximale Sauerstoffaufnahme oder VO2max – ein häufig angewendeter Messwert für die aerobe Fitness – bei gesunden Männern (bei denen also keine chronische Krankheit diagnostiziert wurde) nach einem Rucking-Programm über 10 Wochen deutlich verbessert.

Durch das Tragen eines Rucksacks mit Gewicht wird ein gewöhnlicher Lauf zudem zu einer Kraftübung. Praktisch jeder Muskel – von den Schultern bis hin zu den Füßen – wird beansprucht, so Stew Smith, Kraft- und Konditionstrainer, militärischer Fitness-Coach und ehemaliger Navy SEAL.

Die Gesäßmuskeln, die Hüfte, die Oberschenkelvorder- und -rückseiten, die Waden, die Schienbeine und die Füße sind in die Laufbewegung involviert. Du benötigst jedoch auch extrem viel Kraft im unteren Rücken sowie in Nacken und Schultern, um die Last zu tragen, so Smith. Kurz gesagt ist Rucking ein sehr anspruchsvolles Workout für den ganzen Körper.

