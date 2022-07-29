So wählt man Einlagen zur Unterstützung des Fußgewölbes aus – erklärt von Podolog:innen
Einkaufs-Guide
Du wünschst dir zusätzliche Unterstützung deines Fußgewölbes oder Dämpfung in deinen Schuhen? Hier erfährst du, was du laut Podolog:innen beim Auswählen von Einlagen zur Unterstützung des Fußgewölbes beachten solltest.
Ein Paar Schuhe, das dir Halt bietet, gut passt und in gutem Zustand ist, kann so einiges bewirken und deinen Füßen langfristig gepolsterten Tragekomfort bieten. Aber wenn dir immer noch nach mehr Halt ist, könnten Arch Support-Einlagen möglicherweise das Richtige für dich sein.
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"Eine Arch Support-Innensohle dient dazu, deinen Füßen den richtigen Halt und die richtige Dämpfung zu bieten. So sollen Beschwerden an Füßen und Knöcheln durch übermäßige Belastung minimiert werden", erklärt Mark J. Mendeszoon, D.P.M., F.A.C.F.A.S.
Viele Arch Support-Einlagen sind frei verkäuflich in Apotheken oder Laufgeschäften erhältlich. Du kannst aber die Einlagen auch gemeinsam mit einer Podologin oder einem Podologen individuell an deine Füße anpassen.
"Diese Einlagen werden gemäß den individuellen Anforderungen und Fußanatomien jeder Patientin und jedes Patienten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, Arten, Dicken, Längen etc. hergestellt", erklärt Alex Kor, D.P.M., M.S.
Im Folgenden erfährst du alles, was du laut Mendeszoon und Kor über Arch Support-Einlagen wissen musst.
Wenn du über Einlagen nachdenkst, um Fußschmerzen oder -verletzungen zu lindern, dann sprich dich vorher unbedingt mit deiner Ärztin oder deinem Arzt ab, was am besten für dich geeignet ist.
Was bewirken Arch Support-Einlagen?
Es gibt mehrere Gründe, warum Arch Support-Einlagen für dich von Interesse sein könnten, dazu zählen die Linderung bestimmter Beschwerden oder Schmerzen im Fuß, Knöchel oder Unterschenkel.
"Arch Support-Einlagen können hilfreich sein bei Beschwerden wie Plantarfasziitis, Plattfüßen mit Sehnenbeschwerden, Füßen mit hohem Fußgewölbe mit Beschwerden bei der Dämpfung, Schienbeinkantensyndrom, Hammerzehen, Hallux valgus und anderen Beschwerden an Füßen und Beinen, die durch Bewegungen hervorgerufen werden", so Mendeszoon.
Laut Kor können Arch Support-Einlagen womöglich auch bei folgenden Fußbeschwerden hilfreich sein:
- Plantarfasziitis: "Plantarfasziitis ist eine Bänderentzündung am Fußgewölbe und der Ferse, die durch übermäßige Belastung verursacht wird", so Kor. "Diese übermäßige Belastung resultiert in der Regel aus mehreren Faktoren, zu denen Fußanatomie, Gewicht, Fußform, Aktivitätslevel, Schuhe etc. zählen."
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- Plattfüße: "Ein Plattfuß hat kein oder ein signifikant verringertes Fußgewölbe an der Innenseite des Fußes", erklärt Kor. "Die meisten Plattfüße sind bei Aktivitäten (wie Walken, Klettern, Laufen etc.) mehr proniert. Die Fußanatomie kann steif oder flexibel sein."
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- Neutrale Füße: "Ein neutraler Fußtyp ist ein geraderer Fußtyp", sagt Kor. Anders gesagt, ein neutraler Fuß hat weder ein hohes noch ein niedriges Fußgewölbe.
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- Hohes Fußgewölbe: "Bei einem Fuß mit einem hohen Fußgewölbe ist in der Regel das Gewicht ungleichmäßig verteilt. Das heißt, dass der Fußballen und die Ferse übermäßige Reibung, Druck und Gewicht abbekommen", erklärt Kor. "Darüber hinaus ist dieser Fußtyp anfälliger für Verstauchungen im Knöchel."
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Arten von Arch Support-Einlagen
Da es so viele potenzielle Ursachen für Schmerzen im Fuß geben kann und es so viele Arten von Einlagen gibt, kann es schwierig sein zu bestimmen, welche Einlage für dich die richtige ist.
Um das Ganze etwas zu vereinfachen: Es gibt im Prinzip drei Arten von Einlagen, solche mit hohem Volumen (maximale Dämpfung), mit mittlerem Volumen (mäßige Dämpfung) und mit niedrigem Volumen (minimale Dämpfung). Laut Mendeszoon lassen sich die Kategorien folgendermaßen beschreiben:
- Einlagen mit hohem Volumen: Kommen für gewöhnlich in Schuhen mit Schnürsenkeln zum Einsatz (bspw. Wanderstiefel oder Laufschuhe).
- Einlagen mit mittlerem Volumen: Kommen oft in Schuhen mit weniger Platz und Halt als in Schuhen mit Schnürsenkeln zum Einsatz, bspw. Freizeitschuhe oder Sportschuhe mit niedrigerem Profil.
- Einlagen mit niedrigem Volumen: Kommen in der Regel bei Business- und Abendschuhen oder Slippern zum Einsatz.
So findest du die richtigen Arch Support-Einlagen für deine Füße
Auch wenn du bezüglich Schmerzen oder Beschwerden im Fuß besser mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprechen solltest, kannst du mehr über Einlagen, die frei verkäuflich sind, erfahren, indem du mit einer Fachfrau bzw. einem Fachmann für Schuhe in einem Laufgeschäft sprichst.
"Um die richtige frei verkäufliche Arch Support-Einlage zu finden, bitte eine Fachfrau oder einen Fachmann für (Lauf)Schuhe um ihren oder seinen Rat, da sie in der Regel gut informiert und ausgebildet sind", so Mendeszoon.
Eine Fachfrau oder ein Fachmann für Schuhe kann dir dabei helfen, deinen Fußtyp zu bestimmen (platt, neutral oder mit hohem Fußgewölbe). Danach ist es wichtig, wie du sie richtig in deine Schuhe einlegst.
"Beim Einlegen in den Schuh muss die ursprüngliche Innensohle entfernt werden und die frei verkäufliche oder orthopädische Einlage korrekt eingelegt werden und richtig in den Schuh passen", erklärt Mendeszoon.
Wenn die ursprüngliche Innensohle nicht entfernt wird und die neue Einlage einfach nur über diese gelegt wird, kann es im Schuh eng werden. "Mit anderen Worten wird es dann im Schuh nicht mehr genügend Platz für den Fuß der Patientin oder des Patienten geben", so Kor. "Die Zehen (insbesondere Hammerzehen) können dann anfangen zu schmerzen."
5 Tipps, mit denen du die richtige Arch Support-Einlage findest
1.Ermittle deine Schuhgröße und deinen Fußtyp
Um die richtige Einlage zu finden, ist es wichtig, die Maße und Form deiner Füße zu kennen.
"Sobald du weißt, welche Schuhgröße und welchen Fußtyp du hast, kannst du dich beraten lassen, um die ideale Einlage für dich zu finden", so Mendeszoon. "Viele Unternehmen, die frei verkäufliche Einlagen produzieren, stellen nun unterschiedliche Arten von Einlagen her, die speziell für Füße mit hohem Fußgewölbe, Plattfüße und neutrale Füße gemacht sind."
Mendeszoon empfiehlt bei Plattfüßen einen Stabilitäts- oder Motion-Control-Schuh mit einer Einlage mit hohem oder mittlerem Volumen.
Menschen mit neutralen Füßen haben laut Mendeszoon in der Regel nicht so signifikante Probleme wie Menschen mit Plattfüßen oder Füßen mit hohem Fußgewölbe. "Deswegen kann eine Einlage mit mittlerem oder niedrigem Volumen gemeinsam mit dem richtigen Schuh von Vorteil sein", merkt Mendeszoon an.
Zu guter Letzt profitieren laut Mendeszoon Menschen mit Füßen mit hohem Fußgewölbe von einer dämpfenden Einlage. "Für diese Fußtypen eignen sich Einlagen mit niedrigem Volumen und minimaler Kontrolle am besten", erklärt er.
2.Teste Einlagen vor dem Kauf
Deine Einlage vor dem Kauf zu testen ist ein einfacher Weg, um sicherzustellen, dass du bei der Wahl deiner Arch Support-Einlage weder Zeit noch Geld verschwendest.
"Unabhängig von der Kaufempfehlung für eine Einlage musst du sie vor dem Kauf testen," so Kor. "Kauf deine Einlagen nicht online, ohne sie getestet zu haben oder die Rückgaberichtlinien zu kennen."
3.Achte darauf, dass die Einlage richtig in den Schuh passt
Um sicherzustellen, dass die Einlage von Beginn an gut passt, gibt es hinsichtlich der Passform ein paar Dinge zu beachten.
"Dein Fuß sollte ausreichend Platz haben und locker in den Schuh passen, ohne dass deine Zehen eingequetscht werden, deine Füße taub werden oder deine Fersen aus dem Schuh hüpfen", so Mendeszoon.
4.Zeit zum Einlaufen geben
"In der Regel hilft es deinem Körper, sich an die neue Biomechanik deines Fußes zu gewöhnen, wenn du die Einlagen während deiner Alltagsaktivitäten trägst. Das ermöglicht es den Muskeln, Gelenken und Sehnen sich an die Einlage zu gewöhnen", erklärt Mendeszoon.
Das heißt nicht, dass du die Einlagen direkt vor einem anstrengenden Workout tragen solltest. "Vermeide es, deine Einlagen zu tragen, wenn du ein anstrengendes oder langes Workout vor dir hast, da dies für zusätzliche Probleme sorgen kann", fährt Mendeszoon fort.
Das liegt daran, dass Einlagen und orthopädische Einlagen die Biomechanik der unteren Extremitäten verändern. "Es kann deshalb eine Weile dauern, bis deine Gelenke, Muskeln und Sehnen sich an die Einlage gewöhnt haben", so Mendeszoon.
5.Ersetze die Einlagen nach 12 Monaten
Sobald du die richtigen Einlagen für dich gefunden hast, denk daran, sie auch zu ersetzen.
"In der Regel haben frei verkäufliche Einlagen eine maximale Lebensdauer von 12 Monaten, wenn sie jeden Tag beim Sport oder normalen Aktivitäten getragen werden", so Mendeszoon.
Die Lebensdauer für orthopädische Einlagen wiederum hängt vom Aktivitätslevel, dem Körpertyp und der Art der Einlage der Patient:innen ab. Eine gute, individuell gefertigte orthopädische Einlage für einen Sportschuh sollte durchschnittlich zwei bis fünf Jahre halten.
"Aber so wie die Stärke von Brillen und die Dosierungen von Medikamenten können sich auch die Einlagen ändern", erklärt Mendeszoon. "Unsere Füße verändern sich im Laufe der Zeit und Menschen, die über einen langen Zeitraum orthopädische Einlagen tragen, mögen zwar nicht unbedingt Schmerzen haben, aber die Funktionalität der orthopädischen Einlagen kann womöglich an Effektivität verlieren."
Text: Emily Shiffer