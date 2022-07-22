7 Variationen der Schulterbrücke, um dein nächstes Workout aufzupeppen

Die Schulterbrücke ist einfach und belastet die Gelenke nicht zu sehr. Damit ist sie eine gute Ergänzung für jedes Krafttraining. Außerdem kannst du unzählige Variationen ausprobieren, von denen viele auf alle drei Hauptmuskelgruppen in deinem Gesäß abzielen. Diese Moves beanspruchen auch deine Oberschenkel und deine Bauchmuskulatur.

"Die Bodyweight-Schulterbrücke auf dem Boden ist ein guter Einstieg für Menschen, die ihre Gesäßmuskulatur bisher nicht speziell trainiert haben", sagt der NASM-zertifizierte Personal Trainer James Shapiro. Irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, mit schwierigeren Variationen weiterzumachen, um deine Kraft und Muskulatur zu verbessern, fügt er hinzu.

Unten beschreiben Shapiro und Vanessa Windt, eine ISSA-zertifizierte Personal Trainerin, sieben Variationen der Schulterbrücke, die du bei deinen nächsten Workouts ausprobieren kannst. Bevor wir uns damit genauer beschäftigen, wiederholen wir hier kurz, wie du eine einfache Bodyweight-Schulterbrücke machst:

Leg dich mit angewinkelten Knien auf den Rücken. Die Füße stehen dabei hüftbreit auseinander.

Kipp das Becken leicht nach vorne und spann die Bauchmuskulatur an.

Drück deine Fersen leicht in den Boden, während du dein Becken anhebst. Dabei bleibt dein Oberkörper am Boden.

Spann deine Gesäßmuskeln an, wenn du oben bist.

Senk dein Becken wieder auf den Boden ab.

"Es ist wichtig, dass du hauptsächlich deine Gesäßmuskeln und nicht deinen unteren Rücken einsetzt", erklärt Windt. Daher sollte dein Rücken bei der Übung auf jeden Fall gerade bleiben. Spanne stattdessen weiter deinen Core an. Das Becken ist leicht nach vorne gekippt und die Wirbelsäule bleibt neutral.

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Wenn du die Übung eher in deinem Quadrizeps spürst (den Muskeln im vorderen Oberschenkel) als in der Gesäßmuskulatur, sind deine Füße möglicherweise zu nah am Körper oder du drückst dich mit deinen Zehen ab, sagt Windt. Um dies zu vermeiden, solltest du dich mit deinen Fersen abdrücken und darauf achten, dass deine Knie in der oberen Position einen Winkel von 90 Grad bilden.

Wenn du die Bodyweight-Schulterbrücke beherrscht, versuch es mit diesen Variationen.