Vatertagsgeschenke

Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Herren)
CHF 135
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
CHF 165
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (jüngere Kinder)
CHF 120
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Bestseller
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
CHF 37
Nike Apex
Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat
Bestseller
Nike Apex
Dri-FIT Bucket Hat
CHF 42
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
CHF 52
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
CHF 22
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Bestseller
Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
CHF 50
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
CHF 125
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
CHF 115
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
28 % Rabatt
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
CHF 150
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
CHF 42
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
CHF 110
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
CHF 30
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschuhe (Herren)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
CHF 42
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts (Herren)
29 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
Nike Primary
Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
CHF 55
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
CHF 135
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
Nike Sportswear Club
Herren-Strick-Shorts
CHF 45

Dein Vatertagsgeschenk: Schenke Performance

Zeige deine Liebe mit einem Vatertagsgeschenk von Nike. Egal, ob dein Papa ein ambitionierter Sportler ist oder sich einfach nur gerne bewegt: Bei uns findest du das passende Geschenk zum Vatertag. Entdecke schweißableitende Trainingsshirts und Tanktops für Väter, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Für unterwegs haben wir Jacken, die ihn warm halten, und passende Taschen, in denen er seine Sachen sicher verstauen kann. Nach dem Training kann er in weichen Shorts und Jogginghosen entspannen.


Finde unter unseren Vatertags-Geschenkideen auffällige Designs oder schlichte Modelle, wenn dein Vater es lieber dezent mag. Für kühle Tage wählst du einen kuscheligen Hoodie, damit er nicht friert. Unsere High-Performance-Modelle kombinieren Funktionalität mit Streetwear-Flair, damit dein Vater sowohl bei einer fordernden Trainingseinheit als auch beim Entspannen gut aussieht und sich wohlfühlt.


Innovative Geschenke für Papa


In unserer Auswahl an Sportschuhen, Sportbekleidung und Accessoires findest du tolle Geschenke zum Vatertag. Dank leistungsstarker Materialien und bequemer Passformen kann er sich uneingeschränkt auf das konzentrieren, was ihm Spaß macht. Suchst du nach Kleidung, die freundlich zur Umwelt ist und die du guten Gewissens verschenken kannst? Dann achte auf das Etikett „Nachhaltige Materialien“, das Modelle aus innovativen, recycelten Textilien kennzeichnet.


Für welche Sportart auch immer sich dein Dad begeistert, bei uns findest du das passende Outfit dazu, in dem er bequem durch den Tag kommt. Und wenn du dir nicht sicher bist, worüber er sich freuen würde, dann entscheide dich für einen Nike-Geschenkgutschein, damit er sich seine Favoriten selbst aussuchen kann.