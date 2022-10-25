9 wichtige Tipps für das Marathon-Training für neue Läufer:innen

Ein weiterer wichtiger Aspekt deines Marathon-Trainingsplans ist die Ernährung. Wie Abrahams sagte, verbringst du viele Kilometer und Stunden auf deinen Füßen, weshalb du auf eine ausgewogene Ernährung achten solltest. So wird die Regeneration unterstützt und du wirst mit Energie versorgt.

"Die Ernährung ist im Allgemeinen etwas sehr Persönliches. Und dies gilt auch für die Ernährungsstrategien für einen Marathon", so Rayanne Nguyen, Ernährungsberaterin, zertifizierte Fachkraft für Sportdiätetik und lizenzierte Ernährungswissenschaftlerin. "Genau wie du einen Trainingsplan für deine Läufe hast, benötigst du auch einen Ernährungsplan – nicht nur für den Wettkampftag, sondern für deinen ganzen Trainingszyklus", so Nguyen weiter.

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Wenn du während des Trainings nicht genügend Energie tankst, wirst du beim Wettkampf Probleme haben, so Nguyen weiter. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, aber wenn du dein Aktivitätslevel steigerst, musst du mehr Energie zuführen (also mehr essen).

"Läufer:innen benötigen eine ausgeglichene Aufnahme von Makronährstoffen – Kohlenhydrate, Proteine und Fette – zusätzlich zu jeder Menge Obst und Gemüse", sagt Nguyen. Und da Kohlenhydrate die Hauptenergiequelle des Körpers sind, musst du mehr zu dir nehmen.

Ernährungstipps für den Trainingszyklus

Laut Nguyen ist es wichtig, vor dem Training etwas zu essen, idealerweise 30 bis 60 Gramm schnell verdaulicher einfacher Kohlenhydrate. Diese geben dir einen Energieschub und verhindern Verdauungsprobleme während des Trainings. Du könntest beispielsweise ein Sportgetränk, Apfelmus, Fruchtsnacks oder ein paar Bissen eines Energieriegels zu dir nehmen.

Wenn deine Läufe 60 bis 75 Minuten oder weniger dauern, musst du laut Nguyen wahrscheinlich währenddessen nichts mehr zu dir nehmen, sondern nur für ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte sorgen. Sie empfiehlt, dich von einer registrierten Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater in dieser Hinsicht beraten zu lassen. Wenn deine Läufe länger dauern, solltest du laut Nguyen währenddessen mit einer leicht verträglichen Kohlenhydratquelle neue Energie tanken, die einfach mitzunehmen und schnell zu essen ist.

Während des Trainings solltest du idealerweise 30 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde konsumieren. Wenn deine Läufe länger werden, sollte sich auch die Menge erhöhen. Daran kann sich auch dein Ernährungsplan für den Tag des Wettkampfs orientieren. Sie empfiehlt, Sportgetränke, -gels, Fruchtgummis oder Energieriegel, Fruchtsnacks, Trockenobst und Süßigkeiten ohne Schokolade mit Kohlenhydraten und Elektrolyten zu testen.

Flüssigkeit solltest du alle 15 bis 30 Minuten zu dir nehmen, so Nguyen weiter. Es ist sehr wichtig, auf die richtige Flüssigkeitszufuhr und Ernährung während des Trainings zu achten, damit der Magen die größeren Mengen besser aufnehmen kann.

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Die Ernährung nach dem Training ist laut Nguyen genauso wichtig. Stell dir einfach vor, dein Magen ist nach dem Workout wie ein leerer Tank, der wieder mit Benzin gefüllt werden muss. "Wenn du ihn nicht wieder auftankst, beginnst du die nächste Trainingssession "leer". Dies kann zu einem erhöhten Verletzungsrisiko, Müdigkeit, Schwierigkeiten bei der Durchführung des Workouts usw. führen."

Peile nach dem Workout an, deinem Körper innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach Ende des Trainings Kohlenhydrate, Proteine und Flüssigkeit zuzuführen. "Je früher, desto besser, und etwas ist besser als nichts", so Nguyen weiter.