Hydrierende Nahrungsmittel für nach dem Outdoor-Workout

Essen, Schlafen und Nahrungsergänzungsmittel gelten als entscheidend für die Regeneration nach einem Workout. Aber wie sieht es mit der Flüssigkeit aus? Und wusstest du, dass du deinem Körper auch mit einer Reihe von Nahrungsmitteln wieder Flüssigkeit zuführen kannst?

Eine Studie, die 2011 im Journal of Athletic Training veröffentlicht wurde, untersuchte die Vorgehensweisen und vorherrschenden Meinungen rund um die Flüssigkeitsversorgung von Halbmarathon- und Marathonläufer:innen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die meisten im Rahmen der Studie befragten Läufer:innen (unter normalen Bedingungen) bereits einen Leistungsabfall erlebt haben, den sie der Dehydrierung zuschrieben. Darüber hinaus kam die Studie zu dem Ergebnis, dass viele Läufer:innen keine Pläne für die Flüssigkeitsversorgung haben und ihren Wasserhaushalt nicht überwachen. Dies ist besorgniserregend, da eine unzureichende Flüssigkeitsversorgung die sportliche Leistung einschränken, enormen Stress für das Herz-Kreislauf-System bedeuten und das Verletzungsrisiko steigern kann (Dehydrierung kann zu einer schlechteren Durchblutung der Muskeln führen).

Unabhängig davon, ob du ein:e Athlet:in bist oder nicht, kann Dehydrierung auch zu kognitiven Einschränkungen, Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen führen. Dehydrierung tritt dann auf, wenn der Körper zu viel Flüssigkeit verliert, wie z. B. bei übermäßigem Schwitzen, ohne dass eine ausreichende Menge an Flüssigkeit zugeführt wird. Die U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine kam zu dem Schluss, dass eine tägliche Flüssigkeitszufuhr (sowohl durch Flüssigkeiten als auch durch hydrierende Nahrungsmittel) von 3,7 Litern am Tag für Männer und 2,7 Litern am Tag für Frauen für eine angemessene Flüssigkeitsversorgung ausreichend ist. Die Menge an Wasser, die eine Person pro Tag benötigt, variiert jedoch entsprechend ihrem Umfeld (etwa aufgrund von Klima und Höhenlage), der Art ihrer Aktivitäten, ihrem Alter und der eingenommenen Medikamente.