So wäschst du eine Baseball-Cap

Bevor du dein Basecap reinigst, solltest du feststellen, aus welchem Material der Schirm besteht. Vintage-Fans aufgepasst: Caps, die vor 1983 hergestellt wurden, haben meist einen Schirm aus stabiler Pappe. Falls du dir nicht sicher bist, empfehlen wir, den Schirm mit den Fingern zu untersuchen. Wenn der Einsatz aus Pappe ist, klingt es etwas hohl, wenn du auf den Schirm klopfst oder dagegenschnippst.

Ein Cap mit einem Schirm aus Pappe solltest du nicht in Wasser einweichen, da die Feuchtigkeit den Schirm dauerhaft beschädigt. Profitipp: Caps mit Pappschirm, die in der Regel in den 80ern oder früher hergestellt wurden, solltest du am besten nur gezielt an den Stellen reinigen, an denen sie verschmutzt sind.

Die meisten Baseballcaps, die in den letzten Jahren hergestellt wurden, haben einen Kunststoffeinsatz im Schirm. Sie sind also etwas strapazierfähiger und können normalerweise auch in der Maschine gewaschen werden. Du kannst sie mit fast jeder Methode reinigen. Sieh aber zunächst auf dem Pflegeetikett nach, ob es eventuell besondere Hinweise zum Waschen gibt. Das gilt besonders, wenn das Cap hauptsächlich aus Leder oder Wildleder besteht.

Hier stellen wir dir drei Methoden vor, um ein Baseballcap aus Stoff mit einem Schirm mit Kunststoffeinsatz zu reinigen.