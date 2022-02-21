Tipps zum Entfernen von Flecken auf Caps

So entfernst du Schweißflecken auf Caps
Produktpflege
Folge diesen Tipps, damit deine Cap schön sauber und frei von Schweiß bleibt.
Gehörst du zu den Menschen, die sich erst einmal eine Cap aufsetzen, bevor sie sich auf den Weg ins Gym oder zu Freund:innen machen? Wenn ja, dann weißt du bestimmt, dass man darunter manchmal ganz schön schwitzen kann. Aber wie lassen sich die Schweißflecken eigentlich entfernen, damit deine Cap keine bleibenden Schäden davonträgt?
Kleiner Tipp: Die Waschmaschine ist dafür nicht unbedingt die beste Lösung ...
Solltest du deine Cap in der Waschmaschine reinigen?
Es mag verlockend sein, deine verschwitzte Cap schnell mal mit den anderen schmutzigen Trainingssachen in die Waschmaschine zu schmeißen, doch einige Expert:innen raten davon ab.
Der Waschmaschinenhersteller Whirlpool empfiehlt zum Beispiel, Caps am Besten mit der Hand zu waschen. So kannst du verhindern, dass sie sich verbiegen und ihre Form verlieren.
Ein anderer großer Hersteller von Waschmaschinen, Maytag, sagt jedoch, dass es auf die Art der Caps ankommt, die du waschen willst. Caps aus Baumwolle, Baumwollmischung, Acryl oder Mesh können zum Beispiel robust genug sein, um die Maschinenwäsche zu überstehen, vor allem wenn du einen Schonwaschgang wählst und sie mit kaltem Wasser wäschst.
Tipp: Lies die Hinweise auf dem Pflegeetikett. Damit nichts schiefgeht, solltest du beim Reinigen deiner Cap in jedem Fall Folgendes beachten:
Schau nach, ob die Cap ein Etikett mit Reinigungshinweisen hat. Es ist am besten, dich daran zu halten.
Fertige deine eigene Reinigungspaste an. Mische in einer kleinen Schüssel ½ Tasse Backpulver, 1 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel Wasserstoffperoxid.
Teste die Paste an einer nicht sichtbaren Stelle der Cap.
Wenn beim Testen alles in Ordnung ist, trage die Paste vorsichtig mit einer weichen Bürste auf die Innenseite der Cap auf. Konzentriere dich dabei auf das Schweißband der Cap.
Lass die Paste etwa 20 Minuten lang einwirken.
Falls möglich, tauche die Cap in kühles, sauberes Wasser, um die Paste zu entfernen. Andernfalls kannst du sie mit einem feuchten Handtuch vorsichtig abwischen.
Lass die Cap anschließend an der Luft trocknen. Damit sie wieder ihre normale Form annimmt, kannst du die Cap hierzu über eine umgedrehte Schüssel oder einen ähnlichen Gegenstand stülpen.
Cap von Hand waschen
Schau als Allererstes nach, ob du an der Cap ein Etikett mit Waschhinweisen findest.
Bevor du mit dem Waschen loslegst, gib eine kleine Menge Waschmittel oder Fleckenentferner-Pulver auf eine Stelle der Cap, die für andere nicht sichtbar ist, und verreibe es mit einem feuchten Lappen. Verfärbt sich die Stelle dabei, solltest du die Cap am Besten nur mit Wasser reinigen.
Bei Vintage-Caps raten wir, besonders vorsichtig zu sein. Warum? Der Schirm ist bei einigen älteren Caps aus Pappe und nicht, wie heute üblich, aus Kunststoff gefertigt. Das ist vor allem bei den Styles der Fall, die vor 1983 hergestellt wurden. Diese Caps solltest du also lieber nicht in Wasser einweichen. Entferne stattdessen nur die Flecken, damit deine Cap nicht beschädigt wird.
Schweißränder von der Cap entfernen
Wenn du die Cap mit mehr als nur Wasser reinigen kannst, befolge diese Schritte hier:
Fülle ein Waschbecken oder eine Schüssel mit kaltem oder warmem Wasser. Gib anschließend ein paar Tropfen Waschmittel bzw. einen Esslöffel Fleckenentferner hinzu. Damit die Farbe der Cap erhalten bleibt, solltest du auf Bleichmittel oder derartige Alternativen besser verzichten.
Weiche die Cap ca. 15 Minuten in Wasser ein.
Spül die Cap mit kaltem oder warmem Wasser ab.
Tupfe die Cap vorsichtig mit einem Handtuch trocken.
Bring die Cap wieder in Form, indem du sie auf eine umgedrehte Kaffeekanne, eine kleine Schüssel oder einen anderen Behälter, der die Form eines Kopfes hat, steckst.
Lass die Cap vollständig trocknen.
Besondere Vorsicht ist bei der Reinigung von Baseballcaps aus Wolle geboten. Wolle ist ja bekanntermaßen empfindlich und kann leicht ihre Form verlieren. Verwende für die Reinigung von Caps dieser Art ein mildes, wolltaugliches Reinigungsmittel, verdünne es in Wasser und wasch die Cap dann ganz vorsichtig von Hand.
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Hartnäckige Schweißflecken auf Caps entfernen
Angenommen, deine Cap hat eine Reihe von anstrengenden Workouts hinter sich, die ihre Spuren hinterlassen haben. Was solltest du tun?
Verwende für die Entfernung besonders hartnäckiger Flecken etwas mehr Waschmittel und verdünne es wieder in Wasser.
Reinige die Stellen mit einer Zahnbürste oder einer anderen kleinen Bürste.
Lass die Cap einige Stunden lang einweichen und schau ab und zu nach, ob die Stellen mehr Zuwendung benötigen. Spül die Cap dann mit kaltem oder warmem Wasser ab und tupfe sie mit einem Handtuch trocken.
Um die Cap wieder in Form zu bringen, kannst du sie tragen, bis sie trocken ist, oder über einen kopfähnlichen Gegenstand stülpen.
Für unschöne Schweißränder innen am Schirm kannst du Shampoo verwenden, damit sich die festgesetzten Rückstände auflösen.
Wie du Schweißflecken an der Cap vermeiden kannst
Wenn du die Reinigung deiner Cap auf ein Minimum beschränken möchtest, kannst du die Cap mit einem fleckabweisenden Mittel besprühen.
Um sie zwischen der Reinigung etwas aufzufrischen, streue etwas Backpulver auf die Innenseite und lass es ein paar Minuten einwirken. Schüttle die Cap aus, bevor du sie wieder im Gym oder beim Workout aufsetzt.
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