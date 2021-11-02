Ein neues Paar weißer Air Force 1s direkt aus dem Karton sieht so makellos aus, dass es dir vielleicht schon beim Gedanken daran graut, mit ihnen das Haus zu verlassen. Ein gutes Paar Sneaker ist aber darauf ausgelegt, dich überallhin zu begleiten. In der Stadt oder im Gelände, sie sind immer dabei. Natürlich bekommen die anfangs perfekt weißen Schuhe so Kratzspuren, Verschmutzungen und Flecken. Und die Farbe "dreckiges Spülwasser" ist nun nicht gerade der letzte Schrei.

Bevor du jetzt direkt ein weiteres Paar kaufst, gibt es ein paar Tricks für zu Hause, mit denen deine weißen Schuhe wieder im alten Glanz erstrahlen. Reinige deine Schuhe regelmäßig. So vermeidest du starke Verschmutzungen und falls die Schuhe doch mal ziemlich schmuddlig aussehen, nutze die Tricks unten. Dann sind sie wieder wie neu.