(BH)-Talk mit Dina | Wie trage ich einen Sport-BH richtig?

Letzte Aktualisierung: 9. März 2021
Dina Asher-Smith über (Sport-BHs)
Sport-BHs: So stylt sie Dina Asher-Smith
In "Dina über (Sport-BHs)" spricht die Meistern der Sport-BHs (und des Sprintens) über alles rund um das Thema Sport-BHs. Diese Woche hat Dina Asher-Smith ihre Lieblings-Sport-BHs von Nike mit Styles aus ihrem eigenen Kleiderschrank kombiniert. Sieh dir ihr Style-Tagebuch unten an.
Nike Indy mit V-Ausschnitt gestylt mit Mantel, Shorts und Plateaustiefeln
Dieser "Bougie Aunty"-Mantel ist mein absoluter Lieblingsmantel. Ich habe ihn mir 2019 zum Geburtstag gekauft und fühle mich einfach großartig darin. Der Indy Sport-BH ist einer meiner Favoriten. Er ist superlässig und bequem. Die Kombination aus Mantel und Sport-BH sorgt somit nicht nur für einen fantastischen Look, sondern gleichzeitig auch für optimalen Tragekomfort.