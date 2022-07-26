Was sind Push-Pull-Workouts? Expert:innen klären auf

"Bei jeder Art von Trainingsprogramm solltest du sicherstellen, dass du dich in viele verschiedene Richtungen bewegst. Du solltest deinen Körper nicht nur in eine Richtung bewegen, weil du dann wirklich nur ein Bewegungsmuster stärkst. Unsere Körper sind aber sehr dynamisch, weshalb sie auf viele verschiedene Arten trainiert und gekräftigt werden müssen", so Carly Graham Brady, DPT, Lauf-Coach und Eigentümerin von On Track Physical Therapy and Performance in Rochester, New York.

Sieh es mal so: Deine täglichen Bewegungen umfassen auch so viele verschiedene Muster – du kannst dich bücken, um etwas vom Boden aufzuheben, dich nach etwas in einem Schrank strecken oder dich drehen, um hinten im Auto etwas zu holen. Du brauchst noch einen Grund, um Push-and-Pull-Übungen in dein Trainingsprogramm aufzunehmen? Diese Übungen helfen dabei, muskuläre Ungleichgewichte und Kräfteunterschiede auszugleichen.

Zudem "ermöglicht es die Unterscheidung zwischen diesen beiden Konzepten in einem Workout-Programm, Trainingsroutinen für optimale Trainingstage mit ausreichend Ruhepausen und Regenerationsphasen richtig zu periodisieren", so Panchal weiter. Laut einer Studie des International Journal of Sports Physical Therapy aus dem Jahr 2015 "wird Periodisierung als die geplante Veränderung von Trainingsvariablen (Belastung, Sätze und Wiederholungen) definiert, um Trainingsanpassungen zu maximieren und dem Übertrainingssyndrom vorzubeugen".

Wenn du beide Bewegungsmuster in deine Trainingsroutine aufnimmst, kannst du nicht nur deine Workouts sowie Ruhepausen und Regenerationsphasen optimieren. Du kannst zudem die oben genannten Muskelgruppen mit jedem Muster zweimal wöchentlich trainieren, so Panchal. Er empfiehlt, diese Muskelgruppen zweimal pro Woche zu trainieren, da die Muskeln dadurch ausreichend Zeit für die umfassende Regeneration haben. Sie einmal die Woche zu trainieren, reicht möglicherweise nicht für eine deutliche Verbesserung aus und bei drei Trainings pro Woche ist die Regenerationsphase eventuell zu kurz.

Mit einer angemessenen Periodisierung und einem Trainingsplan, der deinem Lebensstil und deinen Zielen entspricht, solltest du in der Lage sein, Push-and-Pull-Übungen in deine Routine zu integrieren (ohne das Core-Workout zu vernachlässigen). Du vermeidest dabei auch ein Übertraining, wodurch dein Verletzungsrisiko geringer wird, während du gleichzeitig deine Ergebnisse optimierst, sagt Panchal.

(Verwandter Artikel: Was versteht man unter einem Übertrainingssyndrom – und wie lässt es sich vermeiden)